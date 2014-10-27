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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 18:59 BJT

国际油市：亚洲380-CST燃料油现货升水升至近两周高点

路透新加坡10月27日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第二个交易日上涨，来到近两周高点，因买气转强且现货交易时段买兴增加。

路透数据显示，380-cst燃料油现货升水上涨0.52美元，每吨较新加坡现货报价升水1.25美元。

中国石油天然气公司上周五在现货交易中缺席，今日以较新加坡现货报价升水1美元价格竞购11月中旬装运船货。

与之相较，该公司上次竞购11月18-22日船货时为折价3美元。

不过部分交易商预期，市场人气转弱将在现货交易时段盖过短线现货买气，因中国及新加坡两大需求地进口及销售量温和。

“多数实货需求看来偏低，我怀疑正价差将很快反转为逆价差，”一名新加坡交易源表示。

现货交易方面，嘉能可卖出2.3万吨180-cst燃料油给KIB Energy，11月19-23日装运，每吨较新加坡现货报价升水2美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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