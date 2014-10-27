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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 19:14 BJT

马来西亚期市：棕榈油追随大豆及原油走低，但产量料受抑制构成支撑

路透吉隆坡10月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一小幅下跌，自两周高位回落，因上周五大豆市场下滑且原油价格疲弱也构成压力，但市场乐观认为天气因素可能抑制马来西亚棕榈产量，从而提供了一些支撑。

船货调查机构Intertek Testing Services的数据显示，马来西亚棕榈油出口需求持稳，但10月1-20日出口较上月同期下滑11.2%。另外一家调查机构Societe Generale de Surveillance数据则显示同期出口下滑11.7%。

吉隆坡一外资商品经纪商交易员表示，“美国豆油洲午走软，加上今日大连市场不振，推动棕榈油市场走低。”

指标棕榈油期货1月合约 收低0.7%至每吨2,165马币(林吉特)。棕榈油上周以1.8%创下四周内最大单周涨幅。

总成交量为30,455口，低于35,000口的均值。

指标价格陷于2,164至2,176马币的窄幅区间，因投资人等待市场更多方向，且在周二起于吉隆坡举行为期两天的棕榈油会议之前，也避免冒险押注。

但路透分析师王涛指出，技术面显示，由于从10月1日高位2,223马币开始的修正波可能已经延长，棕榈油可能跌入每吨2,132-2,149马币的区间。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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