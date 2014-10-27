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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 19:32 BJT

美股业绩：默克第三季获利优于预估，成本下降抵销Gardasil销量欠佳

路透10月27日 - 美国第二大制药大厂默克 公布了低于预期的第三季营收，因防治子宫颈癌的Gardasil疫苗销售低于预期，但因成本缩减使得获利仍然优于预估。

默克周一公布第三季获利8.95亿美元，或每股0.31美元。上年同期为11.2亿美元，或每股获利0.38美元。

不计特殊项目，每股获利0.90美元，汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的每股获利为0.88美元。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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