东南亚股市：印尼股市在新内阁名单出炉后下跌

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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路透10月27日 - 印尼股市周一跌至逾一周低位，任命新内阁成员的消息未能提振投资者人气；而其他几个东南亚市场则受美国亮丽经济数据扶助而止住跌势。
雅加达综合股价指数 收低1%，金融股领军下跌。
印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)周日任命专业技术官员，负责领导主要经济部会及执行改革。分析师称，佐科在内阁名单上作出政治妥协，被提名人选不如期望。
汤森路透数据显示，外资仍买超5,565万美元印尼股票，但卖超4,143万美元泰国股票。
交易所资料显示，外资卖超907万美元马来西亚股票，且卖超658万美元菲律宾股票。
亚洲股市周一上扬，因美国发布亮丽的经济数据，且欧元区银行压力测结果较预期略佳，有助于提振投资风险胃纳。
菲律宾股市 以平盘作收，扳回稍早的跌幅；泰国 、马来西亚 及新加坡 股市均收坚。
越南股市 在谨慎交投中收低1.8%；该国投资大亨Ha Van Tham上周因涉溓诈欺而被拘留后，投资人即大举出脱股票。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 423.43 -0.25 -0.06 +9.03 388.37
新加坡 3226.11 3.56 +0.11 +1.85 3167.43
马来西亚 1823.15 4.29 +0.24 -2.35 1866.96
泰国 1547.89 7.98 +0.52 +19.19 1298.71
印尼 5024.29 -48.78 -0.96 +17.55 4274.18
菲律宾 7103.54 -0.01 +0.00 +20.61 5889.83
越南 580.80 -10.71 -1.81 +15.09 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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法股CAC-40指数 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不