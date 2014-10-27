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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 19:59 BJT

东南亚股市：印尼股市在新内阁名单出炉后下跌

路透10月27日 - 印尼股市周一跌至逾一周低位，任命新内阁成员的消息未能提振投资者人气；而其他几个东南亚市场则受美国亮丽经济数据扶助而止住跌势。

雅加达综合股价指数 收低1%，金融股领军下跌。

印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)周日任命专业技术官员，负责领导主要经济部会及执行改革。分析师称，佐科在内阁名单上作出政治妥协，被提名人选不如期望。

汤森路透数据显示，外资仍买超5,565万美元印尼股票，但卖超4,143万美元泰国股票。

交易所资料显示，外资卖超907万美元马来西亚股票，且卖超658万美元菲律宾股票。

亚洲股市周一上扬，因美国发布亮丽的经济数据，且欧元区银行压力测结果较预期略佳，有助于提振投资风险胃纳。

菲律宾股市 以平盘作收，扳回稍早的跌幅；泰国 、马来西亚 及新加坡 股市均收坚。

越南股市 在谨慎交投中收低1.8%；该国投资大亨Ha Van Tham上周因涉溓诈欺而被拘留后，投资人即大举出脱股票。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 423.43 -0.25 -0.06 +9.03 388.37

新加坡 3226.11 3.56 +0.11 +1.85 3167.43

马来西亚 1823.15 4.29 +0.24 -2.35 1866.96

泰国 1547.89 7.98 +0.52 +19.19 1298.71

印尼 5024.29 -48.78 -0.96 +17.55 4274.18

菲律宾 7103.54 -0.01 +0.00 +20.61 5889.83

越南 580.80 -10.71 -1.81 +15.09 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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