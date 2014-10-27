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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 21:38 BJT

美国热股：媒体称两家药品零售商停用Apple Pay，苹果盘初持平

路透10月27日 - 纽约时报报导，药品零售商CVS 和Rite Aid 在周末期间已中止在其店铺使用苹果 新推出的电子支付服务Apple Pay。

苹果盘初股价近持平，上周五收报105.22美元。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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