巴西金融市场：雷亚尔巨贬、股指期货大跌，受总统大选结果影响

路透圣保罗/里约热内卢10月27日 - 巴西雷亚尔兑美元周一盘初重贬，股市亦料将面临卖压，此前争取连任的总统罗塞夫(Dilma Rousseff)在周日大选中胜过亲商的对手内韦斯(Aecio Neves)。

巴西雷亚尔兑美元 开盘巨贬3%至2.53雷亚尔，今年以来已经贬值近7%。

然而若罗塞夫暗示她将修正经济政策以提振低迷不振的景气，如同她在周日连任成功后所发表的妥协性演说内容一般，则未来数日卖压可能获得控制。

这次大选是巴西30年前回归民主制度以来，最为紧绷且最为分裂的一次选举，罗塞夫得到51.6%的选票，而内韦斯则得到48.4%。

这次紧绷而又变化万千的选举，导致巴西金融市场剧烈震荡，只要罗塞夫在民调中落后，金融市场就大涨，反之则会大跌。

罗塞夫的经济政策饱受投资人批评，被视为是使经济陷入衰退的原因，这些政策同时还损及国营企业如Petrobras 及Banco do Brasil 等等。

在纽约挂盘的Petrobras 股价盘前暴跌超过15%。

许多投资人先前押注，内韦斯能够将民间部门从罗塞夫左派政府大举干预且无可预测的手中给拯救出来。

随着选举落幕，周一金融市场中大跌的不止是雷亚尔，Bovespa股价指数期货也大跌，其中12月合约 重摔6.4%至48,670点。

Bovespa指数上周已经接近尽数回吐今年以来涨幅，期货市场预示其将大幅下跌。