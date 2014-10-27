巴西金融市场：雷亚尔巨贬、股指期货大跌，受总统大选结果影响

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透圣保罗/里约热内卢10月27日 - 巴西雷亚尔兑美元周一盘初重贬，股市亦料将面临卖压，此前争取连任的总统罗塞夫(Dilma Rousseff)在周日大选中胜过亲商的对手内韦斯(Aecio Neves)。
巴西雷亚尔兑美元 开盘巨贬3%至2.53雷亚尔，今年以来已经贬值近7%。
然而若罗塞夫暗示她将修正经济政策以提振低迷不振的景气，如同她在周日连任成功后所发表的妥协性演说内容一般，则未来数日卖压可能获得控制。
这次大选是巴西30年前回归民主制度以来，最为紧绷且最为分裂的一次选举，罗塞夫得到51.6%的选票，而内韦斯则得到48.4%。
这次紧绷而又变化万千的选举，导致巴西金融市场剧烈震荡，只要罗塞夫在民调中落后，金融市场就大涨，反之则会大跌。
罗塞夫的经济政策饱受投资人批评，被视为是使经济陷入衰退的原因，这些政策同时还损及国营企业如Petrobras 及Banco do Brasil 等等。
在纽约挂盘的Petrobras 股价盘前暴跌超过15%。
许多投资人先前押注，内韦斯能够将民间部门从罗塞夫左派政府大举干预且无可预测的手中给拯救出来。
随着选举落幕，周一金融市场中大跌的不止是雷亚尔，Bovespa股价指数期货也大跌，其中12月合约 重摔6.4%至48,670点。
Bovespa指数上周已经接近尽数回吐今年以来涨幅，期货市场预示其将大幅下跌。
长天期利率期货亦遭逢抛盘，2023年1月到期利率期货 收益率大涨57个基点。近期长天期利率期货收益率大跌，因预期内韦斯政府的主流财政及货币政策将会导致利率在未来走低。(完)
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 4,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/25 7 2.45% 400 2017/4/26 7 2.45% 400