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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 21:35 BJT

美国热股：Valeant拟提高对艾尔建收购报价，艾尔建股价盘初上涨0.25%

路透10月27日 - Valeant 表示，准备把对艾尔建(Allergan) 的收购报价增加为每股至少200美元。

艾尔建盘初股价上涨0.25%，报184.84美元，上周五收报184.21美元。(完)
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