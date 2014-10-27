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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 20:23 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，因需求不振

路透新加坡10月27日 - 亚洲柴油裂解价差周一下跌，行业消息人士称，尽管油价下跌，区域需求仍旧疲软。

路透数据显示，11月柴油裂解价差下跌0.24美元，每桶较迪拜原油升水14.45美元。

越南Petrolimex进入现货市场寻求少量购入11月柴油船货，不过数量远低于该公司以往在现货市场的购买水准。

一名消息人士称，越南库存仍高，因该国Dung Quat炼厂供应稳定。

亚洲柴油需求成长时程可能延后，因区域内主要原油消费国政府利用油价下跌时机削减燃料补助，以强化其预算结构。

现货市场上有一笔柴油交易，未有航煤交易。

壳牌自Lukoil买进15万桶含硫500ppm柴油，11月11-15日装运，每桶较11月下半月新加坡报价均值贴水0.63美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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