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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 21:35 BJT

美国热股：自由港麦克默伦印尼铜矿将罢工一个月，股价盘初下跌0.81%

路透10月27日 - 工会领袖周一表示，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 的印尼铜矿将于11/6-12/6进行罢工。

自由港盘初股价下跌0.81%，报30.54美元。上周五收报30.8美元。(完)

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