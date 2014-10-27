美国热股：自由港麦克默伦印尼铜矿将罢工一个月，股价盘初下跌0.81%

芝加哥期市：CBOT大豆收高，因技术性买盘和洪水忧虑
今日CBOT大豆预估成交量为126,275口，豆粕为78,239口，豆油为68,569口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透10月27日 - 工会领袖周一表示，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 的印尼铜矿将于11/6-12/6进行罢工。
自由港盘初股价下跌0.81%，报30.54美元。上周五收报30.8美元。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 张明钧)
今日CBOT大豆预估成交量为126,275口，豆粕为78,239口，豆油为68,569口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥5月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收盘基本持稳，交易商等待对大平原近期遭受的雪暴袭击给作物造成的损害的评估。
路透芝加哥5月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 三收高2-1/2美分，报每磅3.74-3/4美元，交易员称，在周末的大雨之后 市场担心需要重新进行种植。 分析师表示，小麦价格走低，大豆收高，致使玉米合约在平盘上下波 动。 预计天气转晴将在未来几天加快中西部地区西部的种植速度，给玉米 价格带来压力。 预计美国农业部周四上午将报告，上周出口销售玉米70-110万吨，前 周为99.9045万吨。 7月玉米合约 昨夜一度升穿50日移动均线切入位，但未能在该 关键技术点位之上守住支撑。 今日CBOT玉米期货成交量预计为256,953口。(完) (编译 刘静；审校 李军)