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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 20:53 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差连三日下滑，跌至27个月低位

路透新加坡10月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一连续第三天下滑，触及每吨58.23美元的27个月低位，仍受市场供过于求所压制。

菲律宾石化业者--JG Summit重返市场，打算敲进12月石脑油船货；该公司约莫两周前购进11月下半船货，以到岸价格(CIF)为基准，每吨较日本报价贴水约11美元。

交易商们指出，韩国一家石化业者预料自周二起也会送出采购标单。

　　巴基斯坦寻求2014年12月至2015年3月交货共40万吨的汽油，投标期限为11月24日。越南的Petrolimex则打算买进少量95及92辛烷值船货共8,600吨，11月13-17日交货。

新加坡现货市场今日无成交。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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