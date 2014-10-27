企业并购：Valeant称准备提高收购艾尔建报价至少达每股200美元

路透10月27日 - Valeant Pharmaceuticals International 表示，准备提高以现金加股票收购艾尔建(Allergan) 的价码，将加码到至少每股200美元。艾尔建是保妥适(Botox，注射用A型肉毒毒素)的生产商。

Valeant目前对艾尔建的收购报价约为每股179美元，或532.5亿美元；Valeant上周五在纽约收盘价为129.13美元。

若收购价为每股200元，艾尔建估值将达594.4亿美元。

另外，艾尔建公布扣除项目后的第三季获利为每股1.78美元，高于分析师平均预估的每股1.68美元。

艾尔建股价周一在盘前上涨3%至189.22美元。

Valeant执行长Michael Pearson在一封致艾尔建董事会的信中说，若非Valeant提出收购，艾尔建的股价不会到现在的价位。

自从4月22日Valeant和Bill Ackman的Pershing Square资本管理公司联手提出收购以来，艾尔建股价上涨了约30%。(完)