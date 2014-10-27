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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 21:37 BJT

美国热股：默克第三季获利优于预估，股价盘初下跌1.67%

路透10月27日 - 美国第二大制药大厂默克 公布低于预期的第三季营收，因防治子宫颈癌的Gardasil疫苗销售低于预期，但因成本缩减使得获利仍然优于预估。

默克股价盘初下跌1.67%，报56.67美元，上周五收报57.61美元。 (完)
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