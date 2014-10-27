美国个股：两大药品连锁零售业者停用Apple Pay服务--纽约时报

路透10月27日 - 纽约时报报导指出，药品零售业者CVS Health Corp 以及Rite Aid Corp 已经在周末店内停用苹果 新推出的电子付款服务Apple Pay。

9月发表的Apple Pay是一种移动付款应用，让消费者可以利用iPhone 6或iPhone 6 Plus与店家安装的辨识设备连线以进行购物。

一名Rite Aid发言人向纽约时报表示，该公司目前不接受Apple Pay，称公司“目前仍在评估移动付款选项”。

Rite Aid及CVS在支付系统上并未加入苹果阵营。不过报导指出，Apple Pay过去一周在Rite Aid及CVS的店铺皆可使用。

报导称，目前尚不清楚停用的原因。

纽约时报提到，分析师指出，停止接受Apple Pay是支持Merchants Customer Exchange (MCX)研发的竞争付款系统的方法之一，Rite Aid和CVS都有参加MCX的商家联盟。

根据MCX网站，MCX正在研发名为CurrentC的应用，该应用能够扫描产品上的条码，并通过联结客户的转帐卡(debit card)进行付款。CurrentC服务要到2015年才会上市。

在美国常规营业时间之外尚无法与苹果、Rite Aid及CVS取得联系。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)