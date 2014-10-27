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市场报道 | 2014年 10月 27日 星期一 21:10 BJT

美股业绩：希捷获利及营收双双超越预期，受PC及云端储存需求支撑

路透10月27日 - 硬盘(硬碟)制造商希捷(Seagate Technology) 公布第一季季度获利及营收均超越分析师平均预期，因旗下个人电脑及云端储存产品需求扩张。

希捷盘前股价上涨1.8%。

希捷约有三分之二的营收，是来自于包括个人电脑(PC)制造商在内的原厂委托代工(OEM)业者。

研究机构国际数据公司(IDC)本月稍早估计，9月底止当季全球PC出货量下滑1.7%，降幅小于分析师预期，因美国市场出货成长4.3%。

当季有更多美国和欧洲企业进行电脑升级，或采购新机。

10月3日止当季可归属于希捷的净利降至3.81亿美元，每股获利1.13美元，上年同期分别为4.27亿及1.16美元。

排除特殊项目的每股获利为1.34美元。

营收跳升8.5%至37.9亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估该公司每股获利为1.24美元，营收为36.3亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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