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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 21:40 BJT

美国热股：希捷获利及营收双双超越预期，股价盘初涨逾1%

路透10月27日 - 硬盘(硬碟)制造商希捷(Seagate Technology) 公布第一季季度获利及营收均超越分析师平均预期，因旗下个人电脑及云端储存产品需求扩张。

希捷盘初股价上涨约1.4%，报59.17美元。上周五收报58.36美元。(完)
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