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市场报道 | 2014年 10月 27日 星期一 21:39 BJT

美国股市：盘初下滑，受能源股跌势拖累

路透纽约10月27日 - 美国股市周一开低，受能源股跌势拖累；标普500指数上周创下近两年最佳表现，美国稍晚将发布服务业增长及房屋销售数据。

道琼工业指数 跌44.89点或0.27%，至16,760.52；标准普尔500指数 跌5.75点或0.29%，至1,958.83点；Nasdaq指数 跌15.31点或0.34%，至4,468.40点。(完)
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