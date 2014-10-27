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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 22:05 BJT

表格：美国9月成屋待完成销售指数较上月上升0.3%，同比升1.0%

路透10月27日 - 全美不动产协会(NAR)周一公布，美国9月成屋待完成销售指数较上月上升0.3%，至105.0，预估为上升0.5%。

美国9月成屋待完成销售较2013年9月上升1.0%，为11个月来首次同比上升。

9月 8月修正值 8月前值 13年9月 指数 105.0 104.7 104.7 104.0

9月 8月修正值 8月前值 14年9月/13年9月 变动(%) 0.3 -1.0 -1.0 1.0 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 李军；审校 母红)
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