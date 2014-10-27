USDA报告：10月23日止当周美国农作物出口检验报告(表)

《技术解析》LME期铝可能测试每吨1,931美元支撑位
路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
路透10月27日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 10/23/2014 10/16/2014 10/16/2014 10/24/2013
初值 修正值 前值
小麦 212,575 482,392 481,878 451,869
燕麦 0 0 0 0
大麦 147 73 73 0
玉米 702,906 717,653 717,605 684,584
高粱 164,983 307,427 307,427 34,347
大豆 2,195,372 2,023,443 1,991,537 2,328,126
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 10,731,506 16,096,459
燕麦 200 1,114
大麦 67,115 65,092
玉米 6,396,449 4,453,380
高粱 1,412,689 664,720
大豆 8,170,247 7,128,521
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 利棣儿)
路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(