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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 23:04 BJT

USDA报告：10月23日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透10月27日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 10/23/2014 10/16/2014 10/16/2014 10/24/2013

初值 修正值 前值

小麦 212,575 482,392 481,878 451,869

燕麦 0 0 0 0

大麦 147 73 73 0

玉米 702,906 717,653 717,605 684,584

高粱 164,983 307,427 307,427 34,347

大豆 2,195,372 2,023,443 1,991,537 2,328,126

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 10,731,506 16,096,459

燕麦 200 1,114

大麦 　 67,115 65,092

玉米 6,396,449 4,453,380

高粱 1,412,689 664,720

大豆 8,170,247 7,128,521

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 利棣儿)
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