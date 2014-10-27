金属期市：期铜上涨，因罢工消息和美元走弱

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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* 传闻中国国储局将购买铜，支撑铜价
* 期铜升幅受限，因押注明年供应急增
路透伦敦10月27日 - 期铜价格周一上涨，因印尼和秘鲁计划罢工的消息，以及欧洲央行的银行压力测试结果公布后美元下跌。但铜价升幅受限，因预计明年供应急增。
传闻中国国储局将恢复购买铜的消息也扶助支撑铜价。中国占全球铜消费约45%。
美元兑欧元下跌，之前欧洲银行压力测试结果出炉，但德国企业信心数据不断下跌，损及欧元表现。
“铜市已建立作空头寸，所以目前的风险是年底铜价上升。中国进口铜正不断上升，且发电行业的订单上升，”Jefferies金属分析师Gayle Berry说。
不过，他说，较长期而言，“如果铜价迫近7,000美元，人们将会卖出，因为预计供应急升。”
路透调查本月稍早显示，铜价明年将面临压力，因全球供过于求的规模将不断增加，因中国需求疲弱，未能吸纳新矿场和现有矿山不断增加的供应。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收升0.6%，报每吨6,730美元，稍早触及10月来最高的6,752美元。
自由港麦克默伦印尼GRASBERG铜矿员工将于11/6-12/6进行罢工，为期一个月。
秘鲁最大铜矿Antamina的工会领导人周五告诉路透，自11月10日起工人将无限期罢工。罢工将使该矿每月约3万吨的产能停产。
上周在伦敦举行的LME周，对铜市的整体看法低迷。
花旗分析师在报告中表示，“LME周的臆测是，中国国储局将再次购买铜。我们认为，中国国储局本季买入的规模将可能超过3-4月买入的20-30万吨。”
其他金属方面，期镍 下跌1.5%，报每吨14,775美元，稍早触及3月来最低14,710美元。
期锌 收低0.1%，报每吨2,255美元。
期铝 收涨0.8%，报1,984美元。期锡 收涨0.6%，报19,550美元，期铅 收高0.9%，报2,014美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不