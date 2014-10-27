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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 02:15 BJT

金属期市：期铜上涨，因罢工消息和美元走弱

* 传闻中国国储局将购买铜，支撑铜价

* 期铜升幅受限，因押注明年供应急增

路透伦敦10月27日 - 期铜价格周一上涨，因印尼和秘鲁计划罢工的消息，以及欧洲央行的银行压力测试结果公布后美元下跌。但铜价升幅受限，因预计明年供应急增。

传闻中国国储局将恢复购买铜的消息也扶助支撑铜价。中国占全球铜消费约45%。

美元兑欧元下跌，之前欧洲银行压力测试结果出炉，但德国企业信心数据不断下跌，损及欧元表现。

“铜市已建立作空头寸，所以目前的风险是年底铜价上升。中国进口铜正不断上升，且发电行业的订单上升，”Jefferies金属分析师Gayle Berry说。

不过，他说，较长期而言，“如果铜价迫近7,000美元，人们将会卖出，因为预计供应急升。”

路透调查本月稍早显示，铜价明年将面临压力，因全球供过于求的规模将不断增加，因中国需求疲弱，未能吸纳新矿场和现有矿山不断增加的供应。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收升0.6%，报每吨6,730美元，稍早触及10月来最高的6,752美元。

自由港麦克默伦印尼GRASBERG铜矿员工将于11/6-12/6进行罢工，为期一个月。

秘鲁最大铜矿Antamina的工会领导人周五告诉路透，自11月10日起工人将无限期罢工。罢工将使该矿每月约3万吨的产能停产。

上周在伦敦举行的LME周，对铜市的整体看法低迷。

花旗分析师在报告中表示，“LME周的臆测是，中国国储局将再次购买铜。我们认为，中国国储局本季买入的规模将可能超过3-4月买入的20-30万吨。”

其他金属方面，期镍 下跌1.5%，报每吨14,775美元，稍早触及3月来最低14,710美元。

期锌 收低0.1%，报每吨2,255美元。

期铝 收涨0.8%，报1,984美元。期锡 收涨0.6%，报19,550美元，期铅 收高0.9%，报2,014美元。(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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