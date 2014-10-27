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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 02:07 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第七日，因较大型船航运活动续升

路透10月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一连升第七日，因较大型船舶航运活动继续增加。

乾散货运价指数大涨93点，或7.8%，报1,285点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升430点，或17.75%，至2,852点。日均获利猛增3,297美元，报20,988美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升16点，或1.43%，报1,137点。日均获利上升131美元，至9,102美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌1点，报899点。灵便型船指数 跌4点，报485点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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