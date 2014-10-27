欧元债市：核心公债收益率下跌，因德国数据疲弱

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月24日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32
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* 欧洲银行压力测试结果令欧元区债市松了口气
* 意大利公债跑输西班牙公债
* 德债收益率扭转稍早升势，因德国Ifo数据疲弱
路透伦敦10月27日 - 欧元区二线公债收益率周一上涨，因德国企业信心调查结果疲弱，促使投资者将资金转向较安全的核心欧元区公债，尽管欧洲银行压力测试结果没有令人不安的意外让市场松了口气。
欧洲央行周日表示，欧洲大型银行中约有五分之一未能通过去年底的压力测试，不过其中多数的财务状况都已经得到了修补。
不过，意大利公债表现疲弱，因九家意大利银行不符合欧洲央行的资本要求，而西班牙的银行全部通过压力测试。
消息令10年期意大利/西班牙公债收益率差周一走宽逾40个基点，为2012年2月来最宽水平。
德国10月企业景气判断指数连续第六个月下降，触及近两年低位，预示德国经济第四季可能遭遇波折。德国经济智库Ifo公布，德国10月IFO企业景气判断指数为103.2，为2012年12月以来最低，也低于路透调查预估的104.3。上月为104.7。
数据巩固了欧元区经济疲弱的观点，令10年期德债收益率在早盘上扬后下跌，投资者将资金撤出二线欧元区公债。
“今日早盘，银行压力测试符合市场预期带动欧元区债市释然上涨，但之后德国Ifo数据让焦点转回到疲弱的经济基本面，”荷兰合作银行的固定收益策略师Lyn Graham-Taylor说。
10年期德债收益率 下跌2个基点，报0.87%。
10年期西班牙公债收益率 跌4个基点，报2.14%，10年期意大利公债收益率 升3个基点，报2.55%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 母红)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 4,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/25 7 2.45% 400 2017/4/26 7 2.45% 400
下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- *贵州 80 3年 *3.56% 专项地方债 4/24 120 7年 *3.89% --------------------------------------------------------------------- 注:*代表新增(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次**** 发行日程 《中国国债发行日程表》《中国地方债发行日程表》 《中国金融债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 已发行