欧元债市：核心公债收益率下跌，因德国数据疲弱

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* 欧洲银行压力测试结果令欧元区债市松了口气

* 意大利公债跑输西班牙公债

* 德债收益率扭转稍早升势，因德国Ifo数据疲弱

路透伦敦10月27日 - 欧元区二线公债收益率周一上涨，因德国企业信心调查结果疲弱，促使投资者将资金转向较安全的核心欧元区公债，尽管欧洲银行压力测试结果没有令人不安的意外让市场松了口气。

欧洲央行周日表示，欧洲大型银行中约有五分之一未能通过去年底的压力测试，不过其中多数的财务状况都已经得到了修补。

不过，意大利公债表现疲弱，因九家意大利银行不符合欧洲央行的资本要求，而西班牙的银行全部通过压力测试。

消息令10年期意大利/西班牙公债收益率差周一走宽逾40个基点，为2012年2月来最宽水平。

德国10月企业景气判断指数连续第六个月下降，触及近两年低位，预示德国经济第四季可能遭遇波折。德国经济智库Ifo公布，德国10月IFO企业景气判断指数为103.2，为2012年12月以来最低，也低于路透调查预估的104.3。上月为104.7。

数据巩固了欧元区经济疲弱的观点，令10年期德债收益率在早盘上扬后下跌，投资者将资金撤出二线欧元区公债。

“今日早盘，银行压力测试符合市场预期带动欧元区债市释然上涨，但之后德国Ifo数据让焦点转回到疲弱的经济基本面，”荷兰合作银行的固定收益策略师Lyn Graham-Taylor说。

10年期德债收益率 下跌2个基点，报0.87%。

10年期西班牙公债收益率 跌4个基点，报2.14%，10年期意大利公债收益率 升3个基点，报2.55%。(完)

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