更正-国际油市：油价跌至80美元以下后反弹，因回补空头(10月27日)

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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(更正：正文第二段“供应不足”改为“需求不足”，“从每桶100美元下调85美元”改为“从每桶100美元下调至85美元”)
* 高盛下调布兰特和美国原油价格预估
* 油价跌幅受限，因回补空头和美元走弱
* 担心欧洲数据疲弱和供应充足
路透10月27日 - 美国原油价格周一跌穿80美元至28个月低位后反弹，因回补空头扶助缩减因稍早高盛下调油价预估引发的跌势。
高盛表示，因原油生产不断增加和需求不足，该行将明年第一季布兰特原油价格预估从每桶100美元下调至85美元，将美国原油预估从每桶90美元调降至75美元。
这导致布兰特和美国原油双双下跌，跌势引发一轮回补空头，限制了油价跌幅，因押注油价下跌的市场人士结清部分头寸。
早盘中段，美国公布弱于预期的美国成屋待完成销售数据，拖累美元指数 下跌，支撑以美元计价的商品全线上涨。
美国12月原油 价格下挫至2012年6月来最低的每桶79.44美元，之后反弹，收跌0.01美元，报81.00美元。
布兰特12月原油 盘中跌至84.55美元的低位，后缩减跌幅，收低0.30美元，报每桶85.83美元。
布兰特原油和美国原油价差收窄至每桶4.83美元。
“今日布兰特和美国原油市场下跌的主要原因是高盛的报告，”Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir说。
“不过，市场技术上有一些超卖，所以价格反弹颇为猛烈，”他又说。
石油输出国组织(OPEC)会议将于11月27日开会，讨论是否调整2015年上半年日产3,000万桶原油的目标。迄今，只有少数OPEC成员国呼吁减产。
伊朗石油部通讯社Shana称，一伊朗石油部高级官员表示，OPEC不太可能在11月会议上下调石油生产目标。
担心全球需求疲弱和供应不断增加继续拖累油市表现。
德国10月企业景气判断指数连续第六个月下降，触及近两年低位，预示德国经济第四季可能遭遇波折。德国经济智库Ifo公布，德国10月IFO企业景气判断指数为103.2，为2012年12月以来最低，也低于路透调查预估的104.3。上月为104.7。 (完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选