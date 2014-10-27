美股盘后：推特股价暴跌10%，因该公司第四季营收预估较弱

标题新闻：截至4月18日当周美国货币市场基金资产减少107.8亿美元，至2.605万亿美元-iMoneyNet
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路透纽约10月27日 - 社交媒体网站推特(Twitter) 周一在美股盘后交易中暴跌10%，此前该公司公布第三季业绩，但对第四季营收的预估值较低。
推特公布，第三季非GAAP每股盈利0.01美元，GAAP每股亏损0.29美元。第三季营收增长114%，至3.61亿美元。
推特称，第三季平均月度活跃用户增长23%，至2.84亿。
汤森路透I/B/E/S预估，第三季每股盈利0.01美元，营收为3.514亿美元。
推特还预计第四季营收介乎4.4-4.5亿美元。
汤森路透I/B/E/S预估，第四季每股盈利0.06美元，营收为4.488亿美元。(完)
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路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。