版本:
中国
中国财经报道 | 2014年 10月 28日 星期二 04:27 BJT

美股盘后：推特股价暴跌10%，因该公司第四季营收预估较弱

路透纽约10月27日 - 社交媒体网站推特(Twitter) 周一在美股盘后交易中暴跌10%，此前该公司公布第三季业绩，但对第四季营收的预估值较低。

推特公布，第三季非GAAP每股盈利0.01美元，GAAP每股亏损0.29美元。第三季营收增长114%，至3.61亿美元。

推特称，第三季平均月度活跃用户增长23%，至2.84亿。

汤森路透I/B/E/S预估，第三季每股盈利0.01美元，营收为3.514亿美元。

推特还预计第四季营收介乎4.4-4.5亿美元。

汤森路透I/B/E/S预估，第四季每股盈利0.06美元，营收为4.488亿美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐