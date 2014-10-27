美国股市：在上周大涨后基本持平，油价续挫拖累能源股受压

路透纽约10月27日 - 美国股市周一收盘基本持稳，在标普500指数上周录得去年1月以来最大周度涨幅后稍作喘息。但油价续跌拖累能源股走低。

Gilead Sciences 升幅居前，该股大涨1.7%，报112.59美元，该公司周二将公布业绩。美光 跳涨4%，报32.30美元，成为百分比升幅最大的标普500指数和Nasdaq 100指数成份股，之前美光公布10亿美元股票回购计划。

不过，能源股是日内对股市拖累最大的板块，标普500能源 下挫2%。美国原油短暂跌至每桶80美元以下，之前高盛下调其原油价格预估，称因为供应充足和需求乏善可陈。

今日标普500指数小幅收低，但上周表现为2013年1月初来最好，从近期市场被抛中强劲反弹。该指数从其10月15日低点迄今反弹了5.3%。

“在标普500指数录得10%的下修后，多头浮现，令该指数回升。现在...该指数在接近本月区间上半部的轨道上，这是利多信号，”Sarhan Capital的Adam Sarhan说。

他说，全球主要央行的宽松政策应该“对股市提供潜在提振”。

道琼工业指数 微升12.53点，或0.07%，至16,817.94点；标准普尔500指数 小跌2.95点，或0.15%，至1,961.63点；Nasdaq指数 小涨2.218点，或0.05%，至4,485.933点。

迄今已公布业绩的企业中大部份获利都优于市场预期。根据汤森路透提供的数据，迄今公布业绩的213家标普500指数成份股企业中，71.4%的获利超过分析师预期，是2011年第三季以来的最高百分比。

在美国上市的巴西企业下挫，之前巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)在大选中赢得连任，以微弱优势击败受市场人士欢迎的总统候选人内韦斯。

在美国上市的Petrobras ADRs 暴跌13.7%，报11.16美元，巴西淡水河谷 大跌5.2%，报10.58美元。一巴西上市交易基金 急跌5.4%。

推特 在盘后交易中暴跌9.6%，报43.88美元，之前公布的季度营收超过市场预期，但公司给出的第四季营收预估不及市场预期。

最大跌幅的标普500指数成份股为Nabors Industries ，该股挫跌6.7%，报17.48美元。Nasdaq市场，最大跌幅的个股是特斯拉汽车(Tesla) ，劲跌5.8%，报221.67美元。

纽约证交所，上涨股与下跌股分别为1,308股和1,737股，比率为1:1.33； Nasdaq市场，上涨股与下跌股分别为1,235股和1,424股，比率为1:1.15。

53只标普500指数成份股触及52周新高，一只触及52周新低；45只Nasdaq综合指数成份股触及新高，62只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约61亿股，低于10月迄今均值80亿股。(完)