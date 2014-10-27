金砖国家：10月27日股汇市收盘纵览

路透10月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月27日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周一收跌0.67%或6.58点，报977.80点。
中国股市：沪综指受券商股整体挫跌带动收低，沪港通延期拖累大盘
香港股市：收跌，受累于“沪港通”前景不确定性
中国汇市：人民币微幅收升，APEC会议前料保持相对强势
============================================================================
巴西股市：收盘下跌，因现任总统罗塞夫连任成功后，投资人对于未来四年进行重大政策变革的希望破灭。巴西指标Bovespa指数 下跌2.77%，报50,503.66点。
拉美汇市：巴西雷亚尔创2011年12月来最大单日跌幅，因总统罗塞夫赢得连任
============================================================================
南非股市：收涨，结束连续三日跌势，南非最大零售商Shoprite Holdings 领涨，但资源企业前景不佳压抑涨幅。指标Top-40绩优股指数 上涨0.33%至42,816点，综合指数 上涨0.36%至48,051点。
南非汇市：兰特基本持平，静待本周稍后的大量经济事件来指引方向
============================================================================
印度股市：收跌，结束连五日涨势，投资人对近期强劲涨势获利了结。印度指标BSE指数 下跌0.37%，收报26,752.90点。NSE指数 跌0.29%，收报7,991.70点。
印度汇市：印度卢比收盘几近持平，印度股市表现疲弱，加上对印度卢比近期涨幅的警惕，抵销了美国乐观数据以及对欧洲银行资金缺口小于预期等利好消息。印度卢比兑美元 收报61.30/31。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.27%，报1,039.500点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.1%，报569.74点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下滑0.89%，报42.2800卢布；卢布兑欧元 跌1.15%，报53.6705卢布。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张若琪)