《全球汇市》美元全线走弱，市场等待美联储政策会议结果

数据显示，欧洲央行(ECB)上周只投入17.04亿欧元买进担保债券，亦引发外界质疑其最新计划对提振银行向企业放款，并进而支撑欧元区经济的效果。
如果欧洲央行持续以新计划执行第一周的同样速度来购买担保债券，那么将需要多年后才能达到其6,000亿欧元的目标。
欧洲央行消息人士表示，央行买入民间资产的计划可能不会达到央行的目标，可能给明年初央行采取更大胆行动带来压力，购买政府公债成为可选项。
亚洲和欧洲周二几无可以推动市场的经济数据，市场焦点因此放在美国今日稍晚公布的耐久财数据。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2696 1.2697 -0.01 -7.63 1.3745
美元/日圆 107.83 107.81 +0.02 +2.40 105.30
欧元/日圆 136.90 136.89 +0.01 -5.41 144.73
美元/瑞郎 0.9495 0.9493 +0.02 +6.35 0.8928
英镑/美元 1.6114 1.6120 -0.04 -2.67 1.6556
美元/加元 1.1252 1.1244 +0.07 +5.95 1.0620
澳元/美元 0.8794 0.8801 -0.08 -1.34 0.8913
新西兰元/美元 0.7885 0.7892 -0.09 -3.91 0.8206
澳元/日圆 94.830 94.880 -0.05 +1.04 93.850
新西兰元/日圆 85.020 85.080 -0.07 -1.61 86.410
英镑/日圆 173.76 173.79 -0.02 -0.33 174.33
澳元/新西兰元 1.1144 1.1145 -0.01 +2.73 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 陈宗琦/许娜/郑茵/戴素萍 审校 张涛)