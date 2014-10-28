《焦点》彻底实施资本规则，通不过压力测试的欧洲银行将达36家

若依据完整的巴塞尔III资本，德国会有五家银行无法通过测试，包括HSH Nordbank与DZ Bank；而在标准测试下，仅有Muenchener Hypothekenbank一家未能通过。

但在瑞典、丹麦、挪威、英国、波兰与匈牙利，则完整Basel III规则与过渡规则之间几无差异，因为各国监管机构实际上已经完全采纳巴塞尔III规则。

“巴塞尔III资本规则的实施情况呈现出双重速度。存在不同的速度与实施标准，这种情形不会很快消失，”穆迪的Schuler表示。

Mediobanca分析师Antonio Guglielmi表示，实施巴塞尔III规则的速度，与大型银行关系最大，“监管要求可能令其受到越来越大的压力，须建立更深厚的资本缓冲。”

分析师表示，西班牙桑坦德银行 依据完整巴塞尔III规则的资本比率为7.3%，依据过渡性规则则为8.9%，对于一家具有“系统重要性”的银行而言，数字看起来偏低。

另外三家具有系统重要性的银行为意大利裕信银行(UniCredit) 、苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland) 以及法国的BPCE银行。若按照完整的巴塞尔III规则，它们的资本比率皆低于7%。(完)