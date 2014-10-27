欧洲金融：欧洲央行开始实施购买担保债券计划，第一周规模很小

路透法兰克福10月27日 - 欧洲央行(ECB)上周根据新的购买计划，投入17.04亿欧元买入担保债券。央行希望通过此举能促进银行向企业放贷，进而支撑欧元区经济。

除了购买担保债券，欧洲央行还向银行业者提供借入四年期贷款的机会，并将在今年稍晚开始买进资产支持证券(ABS)。同时，央行已把指标利率降至接近于零。

如果欧洲央行继续以实施新计划第一周那样的速度购买担保债券，将很难达到6,000亿欧元的规模。

全球担保债券市场有90%左右是在欧洲，尤其是丹麦、德国、西班牙、法国和瑞典。(完)