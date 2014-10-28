澳洲个股：必和必拓拟出售美国页岩气资产，重心偏向液态石油

路透伦敦10月27日 - 矿业及能源企业必和必拓(BHP Billiton) 周一公布，计划出售美国费耶特维尔(Fayetteville)页岩气资产，这是该公司削减这类资产组合、着力于利润更丰厚的液态石油的最新动作。

必和必拓是全球最大矿业企业，其石油部门是美国陆地油气领域最大的外国投资者之一。由于能源的市场前景比其他大宗商品更加光明，该部门在必和必拓内部的重要性日益提升。

但在石油业务领域内部，必和必拓明确表示，打算将精力集中于美国的液态产品，这部分业务更有利可图。

该公司在伦敦召开投资者见面会时还表示，只有报价比未披露的底价高时，公司才会推进此项交易。

但必和必拓将开发路易斯安那州海内斯维尔(Haynesville)页岩项目，称其回报更高。(完) (编译 王颖；审校 张荻)