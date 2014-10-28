澳洲个股：必和必拓拟出售美国页岩气资产，重心偏向液态石油

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透伦敦10月27日 - 矿业及能源企业必和必拓(BHP Billiton) 周一公布，计划出售美国费耶特维尔(Fayetteville)页岩气资产，这是该公司削减这类资产组合、着力于利润更丰厚的液态石油的最新动作。
必和必拓是全球最大矿业企业，其石油部门是美国陆地油气领域最大的外国投资者之一。由于能源的市场前景比其他大宗商品更加光明，该部门在必和必拓内部的重要性日益提升。
但在石油业务领域内部，必和必拓明确表示，打算将精力集中于美国的液态产品，这部分业务更有利可图。
该公司在伦敦召开投资者见面会时还表示，只有报价比未披露的底价高时，公司才会推进此项交易。
但必和必拓将开发路易斯安那州海内斯维尔(Haynesville)页岩项目，称其回报更高。(完) (编译 王颖；审校 张荻)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。