欧洲经济指标预测--10月28日-11月4日****

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月27日当周 10月28日(二) 0700 德国进口物价(较前月) 9月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -2.0% -1.9% 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 9月 -- 1.35 0900 意大利企业景气指数 10月 94.9 95.1 10月29日(三) 0745 法国消费者信心指数 10月 86 86 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 增加8 增加8.98 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加20.50 增加22.86 抵押贷款批准件数(千件) 62.250 64.212 M4货供额(较前月) -- +0.3% 10月30日(四) 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 +0.3% -0.2% (较上年同期) +8.5% +9.4% 0800 瑞士KOF领先指标 10月 99.4 99.1 1000 欧元区企业景气指数 10月 0.05 0.07 经济景气指数 99.7 99.9 工业景气指数 负5.5 负5.5 服务业景气指数 正3.1 正3.2 消费者信心指数 负11.1 负11.4 消费者通胀预期指数 -- 正4.0 生产者通胀预期指数 -- 负1.8 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 10月 增加0.5 增加1.3 未经季节调整失业人数(万人) 280 280 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 291.8 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月初值 -0.1% 持平 (较上年同期) +0.9% +0.8% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.1% 持平 10月31日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 10月 负2 负1 0745 法国消费者支出(较前月) 9月 -0.3% -0.7% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.1% -0.3% 0900 意大利失业率 9月 12.4% 12.3% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 -0.2% -0.4% (较上年同期) -0.2% -0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +1.9% (较上年同期) -0.1% -0.1% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 10月初值 +0.4% +0.3% 1000 欧元区失业率 9月 11.5% 11.5% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- 持平 (较上年同期) -- -1.7% 11月3日当周 11月3日(一) 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 50.4 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 10月 -- 50.7 0850 法国Markit制造业PMI 10月 -- 47.3 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 -- 51.6 11月2-9日 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 10月 -- +0.6% 截至10月三个月房价(较上年同期) -- +9.6% 11月4日(二) 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 10月 -- 64.2 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李春喜 审校 王兴亚)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
路透4月25日 - 美国股市周二开盘上涨，纳斯达克指数首次升穿6,000点大关，因一系列企业发布强劲业绩，且特朗普总统承诺宣布重大税改计划。