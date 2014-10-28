中国汇市：交通银行和星展中国成首批人民币对坡元直接交易做市商

路透上海10月28日 - 在人民币对新加坡元 直接交易周二即将开始之际，交通银行 和星展银行 中国公司分别宣布，成为首批人民币对坡元直接交易的做市商。

这两家银行将自周二起在银行间外汇市场提供人民币对坡元的买、卖双向报价，维护市场流动性，履行人民币对坡元直接交易做市商义务。

交通银行是银行间外汇市场的主要做市商之一，其是人民币对林吉特、人民币对泰铢、人民币对日圆、人民币对英镑、人民币对欧元以及人民币外汇期权的首批做市商。

而来自新加坡的星展银行在银行间市场亦是相当活跃，星展中国拥有银行间外汇市场人民币外汇即期和人民币外汇远期掉期做市商资格，这在新加坡银行中是唯一一家。