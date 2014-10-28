中国汇市：交通银行和星展中国成首批人民币对坡元直接交易做市商

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透上海10月28日 - 在人民币对新加坡元 直接交易周二即将开始之际，交通银行 和星展银行 中国公司分别宣布，成为首批人民币对坡元直接交易的做市商。
这两家银行将自周二起在银行间外汇市场提供人民币对坡元的买、卖双向报价，维护市场流动性，履行人民币对坡元直接交易做市商义务。
交通银行是银行间外汇市场的主要做市商之一，其是人民币对林吉特、人民币对泰铢、人民币对日圆、人民币对英镑、人民币对欧元以及人民币外汇期权的首批做市商。
而来自新加坡的星展银行在银行间市场亦是相当活跃，星展中国拥有银行间外汇市场人民币外汇即期和人民币外汇远期掉期做市商资格，这在新加坡银行中是唯一一家。
中国外汇交易中心规定，银行间即期外汇市场人民币对坡元交易价在中国外汇交易中心公布的人民币对坡元汇率中间价上下3%的幅度内浮动。银行可对客户挂牌人民币对坡元的汇价，其买卖价差自行确定。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。