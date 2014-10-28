《香港报摘》--信报10月28日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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* 头版头条：
--“沪港通”开通无期，触发多达近150亿港元资金流出“沪港通”概念股，其中成交十大的“沪港通”概念股占近118亿港元，拖累昨天中港股市表现。港交所 跌近5%，创半年最大跌幅；中港券商股及AH概念股均捱沽。单是三大A股ETF便流出逾31亿港元资金。
* 其他：
--金管局最新数据显示，截至8月底，银行人民币贷款首度突破1500亿元，较去年底增加32%；首三季人民币点心债发行量更较去年全年高出四成。有银行家指出，跨境人民币贷款投放渠道拓阔，支撑贷款增长。
--内地最大药品分销商国药控股 昨天公布业绩，截至9月底止首三季营业收入1,468.4亿元人民币，按年增长19.8%；纯利上升25%，至21.48亿元。另外，山东新华制药 首三季纯利达4,810万元，按年涨36.5%。
--安东油服 发出2014年全年业绩盈利预警，预期纯利或按年急跌逾80%，收入亦不能有明显增长。安东油服上半年纯利已大跌83.3%，收入则微增5.2%。
--中国建材 与山水水泥 订立认购协议，拟以每股代价2.77港元认购山水水泥5.63亿股新股，涉资15.6亿港元，以现金支付，股份设三年禁售期；认购股份占山水水泥扩大后已发行股本约16.67%，认购价与山水水泥昨天收市价相同。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。