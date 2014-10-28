《香港报摘》--信报10月28日

* 头版头条：

--“沪港通”开通无期，触发多达近150亿港元资金流出“沪港通”概念股，其中成交十大的“沪港通”概念股占近118亿港元，拖累昨天中港股市表现。港交所 跌近5%，创半年最大跌幅；中港券商股及AH概念股均捱沽。单是三大A股ETF便流出逾31亿港元资金。

* 其他：

--金管局最新数据显示，截至8月底，银行人民币贷款首度突破1500亿元，较去年底增加32%；首三季人民币点心债发行量更较去年全年高出四成。有银行家指出，跨境人民币贷款投放渠道拓阔，支撑贷款增长。

--内地最大药品分销商国药控股 昨天公布业绩，截至9月底止首三季营业收入1,468.4亿元人民币，按年增长19.8%；纯利上升25%，至21.48亿元。另外，山东新华制药 首三季纯利达4,810万元，按年涨36.5%。

--安东油服 发出2014年全年业绩盈利预警，预期纯利或按年急跌逾80%，收入亦不能有明显增长。安东油服上半年纯利已大跌83.3%，收入则微增5.2%。

--中国建材 与山水水泥 订立认购协议，拟以每股代价2.77港元认购山水水泥5.63亿股新股，涉资15.6亿港元，以现金支付，股份设三年禁售期；认购股份占山水水泥扩大后已发行股本约16.67%，认购价与山水水泥昨天收市价相同。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘