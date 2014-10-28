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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 08:20 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--10月28日

新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

11/17 沪 福达股份 732166 4,350 5.80 20.00 银河证券 11/20

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

-- 深 地尔汉宇 300403 　 3,400 19.30 21.99 中金公司

-- 深 科隆精化 300405 1,700 16.45 22.84 华泰联合

-- 深 九强生物 300406 3,111 14.32 10.07 信达证券

-- 深 海 洋 王 002724 5,000 8.88 22.77 招商证券

-- 深 萃华珠宝 002731 3,768 11.92 17.28 广发证券

-- 沪 中电电机 603988 2,000 14.88 21.97 齐鲁证券

-- 沪 石英股份 603688 5,595 6.45 19.61 中信证券

-- 沪 中科曙光 603019 7,500 5.29 22.98 中信建投

-- 沪 陕西黑猫　601015 12,000 6.15 　22.69 华西证券

-- 沪 宁波精达 603088 2,000 8.57 22.91 海通证券

-- 沪 合锻股份 603011 4,500 4.26 22.42 国元证券

注: 1.本表包括新股发行及上市。

2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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