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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 08:24 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月28日-11月4日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期    时间   国家     规模       发行细节
 10/28          意大利              标售零息/BTP债券
 10/28          日本                标售两年期公债
 10/28          美国                发售两年期公债
 10/29          美国                发售五年期公债
 10/29          美国                发售两年期浮息债券
 10/29          德国     40亿欧元   标售10年期联邦债券
 10/29          意大利              标售国库券
 10/30          美国                发售七年期公债
                                    
 10/30          意大利              标售中长期公债
 10/30          日本                标售三个月期贴现国库券
                                    
 11/3    1350   法国                标售国库券(BTF)
 11/4           英国                标售2050年到期指数关联债
                                    券
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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