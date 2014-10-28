《中国报摘》--其他报纸重要消息10月28日

**上海证券报**

--记者获悉，交通运输部部长杨传堂上周末主持召开部务会议，审议并同意《京津冀交通一体化率先突破任务分工方案（送审稿）》；按照此前计划，京津冀协同发展，要加快实施交通、生态、产业三个重点领域率先突破。

--天相投顾不完全统计显示，债券型基金三季度出现101.75亿份净赎回，净赎回比例为3.09%；其中八只短期理财债基遭遇超过七成的净赎回。

--中石化集团新闻发言人吕大鹏称，中石化混改后，四大业务之一的油品销售将从油品供应商向综合服务商转型，引资只是改革第一步，下一步改革重点在于市场化、去行政化。

--记者获悉，工信部在上周召开的厦门稀土会议上透露，稀土大集团建设将加速，除包钢集团、厦门钨业和中铝公司之外，另三家稀土大集团方案本周将进入具体论证阶段。

**证券时报**

--国家邮政局宣布，截至10月20日，全国快递服务企业今年累计业务量已突破100亿件。

**21世纪经济报道**

--据中国煤炭工业协会数据显示，前三季度全国煤炭产量28.5亿吨，同比下降1.28%，煤炭消费30.3亿吨，同比下降1.2%。

--国家应对气候变化战略研究和国际合作中心主任李俊峰表示，目前十三五(2016-2020年)新能源发展的目标初定为，到2020年，风电和太阳能装机容量至少达到2亿千瓦和1亿千瓦。

**金融时报**

--天弘增利宝货币基金三季报显示，截至今年9月底，余额宝用户数增至1.49亿户，三季度增加了2,500万户，增幅达到20%，但资产规模却较二季度末减少392.6亿元人民币，降至5,349亿元。(完)