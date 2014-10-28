《中国报摘》--其他报纸重要消息10月28日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
**上海证券报**
--记者获悉，交通运输部部长杨传堂上周末主持召开部务会议，审议并同意《京津冀交通一体化率先突破任务分工方案（送审稿）》；按照此前计划，京津冀协同发展，要加快实施交通、生态、产业三个重点领域率先突破。
--天相投顾不完全统计显示，债券型基金三季度出现101.75亿份净赎回，净赎回比例为3.09%；其中八只短期理财债基遭遇超过七成的净赎回。
--中石化集团新闻发言人吕大鹏称，中石化混改后，四大业务之一的油品销售将从油品供应商向综合服务商转型，引资只是改革第一步，下一步改革重点在于市场化、去行政化。
--记者获悉，工信部在上周召开的厦门稀土会议上透露，稀土大集团建设将加速，除包钢集团、厦门钨业和中铝公司之外，另三家稀土大集团方案本周将进入具体论证阶段。
**证券时报**
--国家邮政局宣布，截至10月20日，全国快递服务企业今年累计业务量已突破100亿件。
**21世纪经济报道**
--据中国煤炭工业协会数据显示，前三季度全国煤炭产量28.5亿吨，同比下降1.28%，煤炭消费30.3亿吨，同比下降1.2%。
--国家应对气候变化战略研究和国际合作中心主任李俊峰表示，目前十三五(2016-2020年)新能源发展的目标初定为，到2020年，风电和太阳能装机容量至少达到2亿千瓦和1亿千瓦。
**金融时报**
--天弘增利宝货币基金三季报显示，截至今年9月底，余额宝用户数增至1.49亿户，三季度增加了2,500万户，增幅达到20%，但资产规模却较二季度末减少392.6亿元人民币，降至5,349亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。