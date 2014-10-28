《中国重要政经日程》--10月28日

==========================今日重要政经日程==========================

10/28（周二）

--上午10时 国务院新闻办将举行新闻发布会，请住房城乡建设部新闻发言人倪虹、村镇司司长赵辉介绍传统民居调查工作和传统村落保护等有关情况，并答记者问。

==========================近期重要政经日程==========================

10/29（周三）

*--上午9:30 国家发展改革委员会召开“国家发展改革委关于加快法治机关建设”新闻发布会。

*--上午10:00 国务院台湾事务办公室举办例行新闻发布会。

*--上午9：00-11：30 中国国际经济交流中心第65期“经济每月谈”定于在北京举办，主题为：“发布中美投资和贸易谈判（BITT）的研究成果”。

--由北京市人民政府主办的2014金融街论坛将于10月29-30日在北京举办。论坛主题：全面深化金融改革。

10/31（周五）

--第十届北京国际金融博览会于10月31日—11月1日在北京举办。论坛以“新常态下的金融业改革与创新”为主题，邀请北京市领导、金融监管机构领导、各省市政府领导、国际金融组织及国内外金融机构负责人和著名经济学家解读宏观经济形势和金融改革政策。

11/5（周三）

--2014年11月5日-11日，中国将在北京主办今年亚太经合组织（APEC）领导人会议周各项活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会、11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第二十二次领导人非正式会议。

*11/8（周六）

--加强互联互通伙伴关系对话会在北京举行。国家主席习近平将出席并主持会议。

11/19（周三）

--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。

注: * 代表新增日程