主要国家经济指标预测--10月29日****

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月28日(二) 2350 日本工业生产 9月初值 +2.2% -1.9% 一个月预估值 -- +6.0% 两个月预估值 -- -0.2% 10月29日(三) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 10月 -- 13.4% 企业活动指数 -- 37.0% 0745 法国消费者信心指数 10月 86 86 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 增加8 增加8.98 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加20.50 增加22.86 抵押贷款批准件数(千件) 62.250 64.212 M4货供额(较前月) -- +0.3% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +2.8% +2.5% 1800 美国联邦基金利率目标 -- 0-0.25% 量化宽松月度购债规模(亿美元) -- 150 2000 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 11月 -- 78 2300 韩国工业生产(较前月) 9月 +1.9% -3.8% (较上年同期) +2.8% -2.8% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月27日(一) 2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 +2.3% +0.6% 10月28日(二) 0700 德国进口物价(较前月) 9月 +0.3% -0.1% (较上年同期) -1.6% -2.0% 0900 意大利企业景气指数 10月 96.0 94.9 1230 美国耐久财订单 9月 -1.3% +0.5% 扣除运输的耐久财订单 -0.2% +0.5% 扣除国防的耐久财订单 -1.5% +0.3% 扣除飞机的非国防资本财订单 -1.7% +0.6% 1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 8月 -0.1% +0.1% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.2% +0.5% 房价指数(较上年同期) +5.6% +5.8% 1400 美国消费者信心指数 10月 94.5 87.0 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 正20 -- 2300 韩国经常帐(亿美元) 9月 52.0 -- (完)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡4月25日 - 燃料油裂解价差周二小升至六周高位，受原油 价格低迷提振。380-cst燃料油现货升水小升，因浮现来自中石油的买兴 。 180-cst燃料油5月裂解价差 向六周新高小幅攀升，因 原油价格依旧低迷。 180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差 较前一日上涨0 .15美元至每桶负3.42美元，较布兰特原油的裂解价差 则 跌至负4.84美元，较周一上涨0.21美元。 韩国的SK Energy称，预计汽油需求强劲，会在当前季度支持亚洲的 炼化利润率。 该公司表示，另外中国独立炼厂的运营限制，以及中国成品油出口配 额减少，也可能会支持成品油炼化利润率。 普氏窗口报告有11艘、总计22万吨380-cst燃料油船货成交，大部分 集中在窗口的中后期。 中石油买走了其中的九艘，是主要的买家。中航油和Coastal各买入 一艘。 而卖家