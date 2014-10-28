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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 07:36 BJT

****主要国家经济指标预测--10月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段       预估值      前值
    10月28日(二)
    2350 日本工业生产                                      9月初值         +2.2%     -1.9%
             一个月预估值                                                     --     +6.0%
             两个月预估值                                                     --     -0.2%
    
    10月29日(三)
    0000  新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数        　　       10月             --     13.4%
                              企业活动指数                       　　         --     37.0%
    0745  法国消费者信心指数                                 10月             86        86
    0930  英国消费者信贷(亿英镑)                              9月       　 增加8  增加8.98
          抵押贷款发放金额(亿英镑)                                     增加20.50 增加22.86
          抵押贷款批准件数(千件)                                          62.250    64.212
          M4货供额(较前月)                                                    --     +0.3%
    1230  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                   9月          -0.1%     +0.2%
                                   (较上年同期)                            +2.8%     +2.5%
    1800  美国联邦基金利率目标                                                --   0-0.25%
              量化宽松月度购债规模(亿美元)                                    --       150
    2000  新西兰央行利率决定                                  --           3.50%     3.50%
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                         11月             --        78
    2300  韩国工业生产(较前月)                                9月          +1.9%     -3.8%
                      (较上年同期)                                         +2.8%     -2.8%
              服务业产出(较前月)                                              --     +0.3%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段     现值    预估值
    10月27日(一)
    2350  日本零售销售(较上年同期)                            9月     +2.3%     +0.6%
        
    10月28日(二)
    0700  德国进口物价(较前月)                                9月     +0.3%     -0.1%
                      (较上年同期)                                    -1.6%     -2.0%
    0900  意大利企业景气指数                                 10月      96.0      94.9
    1230  美国耐久财订单                                      9月     -1.3%     +0.5%
             扣除运输的耐久财订单                                     -0.2%     +0.5%
             扣除国防的耐久财订单                                     -1.5%     +0.3%
             扣除飞机的非国防资本财订单                               -1.7%     +0.6%
    1300  美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月)  8月     -0.1%     +0.1%
                                  未经季节调整房价指数(较前月)        +0.2%     +0.5%
                                  房价指数(较上年同期)                +5.6%     +5.8%
    1400  美国消费者信心指数                                 10月      94.5      87.0
    1400  美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数               10月      正20       -- 
    2300  韩国经常帐(亿美元)                                  9月      52.0       -- (完)
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