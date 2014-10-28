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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 08:33 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月28日-11月4日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月28日(二)

巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至10月29日)。

10月29日(三)

巴黎--第六届全球展望年会将在巴黎举行(至10月31日)，出席者包括经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚等。

马卡蒂--菲律宾央行总裁泰谭柯发表有关菲国货币政策的讲话(0030)。

10月30日(四)

布拉格--捷克央行管理委员会举行例行会议，但并未将货币政策问题列入讨论议题。

首尔--韩国央行向国民大会提交半年一度的金融稳定报告(0300)。

10月31日(五)

暂无重要经济事件。

11月3日(一)

圣地亚哥--智利央行公布10月货币政策会议的会议记录(1130)。

11月4日(二)

新德里--2014年全球经济论坛(至11月6日)。

布加勒斯特--罗马尼亚央行召开议息会议(0900)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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