《新兴市场重要经济事件预告》--10月28日-11月4日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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10月28日(二)
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至10月29日)。
10月29日(三)
巴黎--第六届全球展望年会将在巴黎举行(至10月31日)，出席者包括经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚等。
马卡蒂--菲律宾央行总裁泰谭柯发表有关菲国货币政策的讲话(0030)。
10月30日(四)
布拉格--捷克央行管理委员会举行例行会议，但并未将货币政策问题列入讨论议题。
首尔--韩国央行向国民大会提交半年一度的金融稳定报告(0300)。
10月31日(五)
暂无重要经济事件。
11月3日(一)
圣地亚哥--智利央行公布10月货币政策会议的会议记录(1130)。
11月4日(二)
新德里--2014年全球经济论坛(至11月6日)。
布加勒斯特--罗马尼亚央行召开议息会议(0900)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。