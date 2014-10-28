《香港报摘》--其他报纸重要消息10月28日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
*明报：
--再有民企老板疑似无力还债，据联交所资料显示，一名个人股东卓丰闵于上月26日，申报持有停牌逾一年民企源畅光电 约16.48%股权，惟交易无作价。翻查资料，卓丰闵去年底曾入禀向源畅主要股东仰翱追讨欠款，今次股权申报或与贷款安排有关。
*星岛日报：
--彩娱 发盈警，预期截至9月底止首三季溢利录亏损，不过亏损将较去年同期减少，主要由于融资成本、经营及行政开支减少。
--港铁 公布，今日正式邀请发展商入标将军澳日出康城第五期项目，项目将于下月24日下午2时截标。该项目上星期五截收意向书，一共收到22份意向书。
* 苹果日报：
--税贷息率越压越低，银行力抢高端客市场，恒生税贷最低实际年利率按年大减，低见1.99厘；工银亚洲息率低处未算低，借100万元息率仅1.78厘，暂时属全城至低价。
*东方日报：
--德银发表报告认为，“占中”持续，令未来中央对香港经济支持添变数，尤其过去10年，香港经济藉中央“送大礼”起飞的例子比比皆是。假设未来的支持减少，德银估计2015年香港经济放缓会拖累商业地产市道，甲级商厦以及核心区零售物业一年内租金或挫21%及32%。
--沪港通突然煞停，加上“占中”持续，为本港楼市带来不明朗因素。有代理预期，发展商未来两个月推出的新盘将以较二手价低3-5%开盘，务求加快销货。
*文汇报：
--人民银行广州分行日前在跨境人民币结算政策宣讲会透露，2014年前三季度，内地累计办理跨境人民币结算金额超过4.8万亿元。作为外贸大省的广东，从试点开始已累计结算量为5.63万亿元，占内地结算总量近三成。其中，粤港跨境人民币结算已达到3.3万亿元，占粤业务比重约六成。
*大公报：
--“占中”对楼市影响逐渐浮现，连抗跌力较强的港岛区屋苑亦不能幸免。市场消息指出，西湾河逸涛湾有两房单位减价掟货，原业主两年损手逾40万元；另鸭脷洲海怡半岛有三房单位蚀近10万港元沽；率先掀起蚀让潮的新界区洋房又再流血，元朗加州豪园有业主惨蚀逾300万港元离场。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。