《香港报摘》--其他报纸重要消息10月28日

*明报：

--再有民企老板疑似无力还债，据联交所资料显示，一名个人股东卓丰闵于上月26日，申报持有停牌逾一年民企源畅光电 约16.48%股权，惟交易无作价。翻查资料，卓丰闵去年底曾入禀向源畅主要股东仰翱追讨欠款，今次股权申报或与贷款安排有关。

*星岛日报：

--彩娱 发盈警，预期截至9月底止首三季溢利录亏损，不过亏损将较去年同期减少，主要由于融资成本、经营及行政开支减少。

--港铁 公布，今日正式邀请发展商入标将军澳日出康城第五期项目，项目将于下月24日下午2时截标。该项目上星期五截收意向书，一共收到22份意向书。

* 苹果日报：

--税贷息率越压越低，银行力抢高端客市场，恒生税贷最低实际年利率按年大减，低见1.99厘；工银亚洲息率低处未算低，借100万元息率仅1.78厘，暂时属全城至低价。

*东方日报：

--德银发表报告认为，“占中”持续，令未来中央对香港经济支持添变数，尤其过去10年，香港经济藉中央“送大礼”起飞的例子比比皆是。假设未来的支持减少，德银估计2015年香港经济放缓会拖累商业地产市道，甲级商厦以及核心区零售物业一年内租金或挫21%及32%。

--沪港通突然煞停，加上“占中”持续，为本港楼市带来不明朗因素。有代理预期，发展商未来两个月推出的新盘将以较二手价低3-5%开盘，务求加快销货。

*文汇报：

--人民银行广州分行日前在跨境人民币结算政策宣讲会透露，2014年前三季度，内地累计办理跨境人民币结算金额超过4.8万亿元。作为外贸大省的广东，从试点开始已累计结算量为5.63万亿元，占内地结算总量近三成。其中，粤港跨境人民币结算已达到3.3万亿元，占粤业务比重约六成。

*大公报：

--“占中”对楼市影响逐渐浮现，连抗跌力较强的港岛区屋苑亦不能幸免。市场消息指出，西湾河逸涛湾有两房单位减价掟货，原业主两年损手逾40万元；另鸭脷洲海怡半岛有三房单位蚀近10万港元沽；率先掀起蚀让潮的新界区洋房又再流血，元朗加州豪园有业主惨蚀逾300万港元离场。（完）

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