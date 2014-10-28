中国经济：发展混合所有制不能开列“负面清单”，避免国有资产流失--专家

路透上海10月28日 - 发展混合所有制正成为中国改革的重要内容之一，但如何推进亦引发争论。国资委研究中心主任楚序平表示，发展混合所有制与搞好国有企业是有机统一的，不能把二者割裂开来，不能为了混合而混合，更不能开列一个所谓“负面清单”，导致国有经济的大规模退出。

这和国务院国有重点大型企业监事会主席季晓南此前建议加快制定发展混合经济中的“负面清单”形成对立。中国证券报周二并引述楚序平称，混合所有制改革要避免定向增发导致国有资产流失，应尽快建立健全国家产业安全审核把关制度，警惕国有优先股和“黄金股”之类的混合方法。

中证报上周曾援引季晓南指出，应加快制定发展混合经济中的“负面清单”，便于各方对政策有底，同时也便于操作，避免改革在方向和性质上的争论。

楚序平认为，对于在什么领域搞混合所有制，三中全会决定明确提出，发展混合所有制，目的是探索基本经济制度的实现形式，放大国有资本功能，实现国有资产保值增值，提高国有企业竞争力，“只要符合这个目标，都可以混合，反之就不能混合。”

他并建议，要积极发展国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济。一是和非公有资本的混合，要选择合格的投资者开展混合；二是和社会资本混合，要加大力度，创新公募基金、私募基金形式，更多向社保基金、保险基金、产业基金等更广泛的战略投资者发展混合所有制。

三是积极提供公众参与混合所有制的机会，国有企业应降低混合所有制投资门槛，向社会公众开放，通过资本市场引入公众小额投资，保障公众参与的公平机遇；四是积极发展双向混合所有制经济，不仅是非公有资本进入国有资本搞混合，还要提倡国有资本主动进入非公有资本混合。

对于改革进度，报导并引述全国工商联副主席、中国民(私)营经济研究会会长庄聪生表示，垄断企业的改革应有时间表和路线图，让民营企业真正能够参与改革。

“国有企业资本雄厚、装备先进、竞争优势较强，民营企业机制灵活、市场反应敏锐、创新意识强，各有各的优点，搞混合所有制经济需要把双方的实力和活力结合，”他说，这样既可以实现国有企业改革，放大国有资本的功能，实现国有资本保值增值，同时民营经济不断发展。