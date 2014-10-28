中国公开市场：今日将进行200亿元14天期正回购操作--业内人士

路透上海10月28日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币正回购操作，期限14天。而自9月30日以来正回购操作品种及规模均维持不变。

央行公开市场上周操作归于平静，正回购量价持稳。面对三季度经济增速下滑至五年半新低，央行已再度通过SLF（常备借贷便利）开闸放水，且近期多项稳增长措施陆续开始推出，公开市场操作因此暂时重回淡静，连续第二周资金回笼量与到期量持平。

据路透计算，本周公开市场将有400亿元正回购到期，无央票到期，共计投放资金400亿元，其中今日到期为200亿元。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。