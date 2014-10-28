中国公开市场：今日将进行200亿元14天期正回购操作--业内人士

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透上海10月28日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币正回购操作，期限14天。而自9月30日以来正回购操作品种及规模均维持不变。
央行公开市场上周操作归于平静，正回购量价持稳。面对三季度经济增速下滑至五年半新低，央行已再度通过SLF（常备借贷便利）开闸放水，且近期多项稳增长措施陆续开始推出，公开市场操作因此暂时重回淡静，连续第二周资金回笼量与到期量持平。
据路透计算，本周公开市场将有400亿元正回购到期，无央票到期，共计投放资金400亿元，其中今日到期为200亿元。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选