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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 08:34 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月28日

路透香港10月28日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7573港元      )
                                                                                                         
 美股道琼工业指数周一收高12.53,或0.07%,报16817.94点.在标普500指数上周录得去年1月以来最大周度涨幅后稍作喘
 息。但油价续跌拖累能源股走低。
                                                                                                         
 公司名称            ADR代码   收盘价   涨跌幅     成交量      ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       158.000   -1.69      43825            12.257      -0.52
 中国铝业                      10.260   -2.84      32150             3.184      -0.82
 中国移动                      57.360   -1.71     165153            88.992       0.05
 中国人寿                      42.150   -0.80      37987            21.798      -0.01
 中石油                       121.130   -1.97      56424             9.396      -0.67
 中石化                        84.970   -0.98      33295             6.591      -0.28
 汇丰控股            <HSBC.K   50.260   -0.79    1010551            77.976      -0.41
 中电信                        60.020   -0.65       7572             4.656       0.13
 中国联通                      14.410    0.28      76883            11.178       0.16
 兖州煤业                       7.780   -0.51      26386             6.035      -0.90
 华能国际                      45.920   -0.39      10969             8.905       0.40
 南方航空                      16.160    0.50       1965             2.507      -0.11
 东方航空                      16.540    0.79        336             2.566      -0.15
 中芯国际                       5.050   -0.98      17422             0.783      -0.82
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