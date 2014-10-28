《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月28日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港10月28日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7573港元 ) 美股道琼工业指数周一收高12.53,或0.07%,报16817.94点.在标普500指数上周录得去年1月以来最大周度涨幅后稍作喘 息。但油价续跌拖累能源股走低。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 158.000 -1.69 43825 12.257 -0.52 中国铝业 10.260 -2.84 32150 3.184 -0.82 中国移动 57.360 -1.71 165153 88.992 0.05 中国人寿 42.150 -0.80 37987 21.798 -0.01 中石油 121.130 -1.97 56424 9.396 -0.67 中石化 84.970 -0.98 33295 6.591 -0.28 汇丰控股 <HSBC.K 50.260 -0.79 1010551 77.976 -0.41 中电信 60.020 -0.65 7572 4.656 0.13 中国联通 14.410 0.28 76883 11.178 0.16 兖州煤业 7.780 -0.51 26386 6.035 -0.90 华能国际 45.920 -0.39 10969 8.905 0.40 南方航空 16.160 0.50 1965 2.507 -0.11 东方航空 16.540 0.79 336 2.566 -0.15 中芯国际 5.050 -0.98 17422 0.783 -0.82
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。