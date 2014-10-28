《香港重要政经日程》--10月28日-11月4日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
================== 今日重要政经消息=================
10月28日(周二)
--09:00 中国北车 在中国举行股东特别大会。
--09:00 中铁建 在中国举行股东特别大会。
--09:30 大唐发电 在中国举行股东特别大会。
--10:00 新华保险 在中国举行股东特别大会。
--10:00 湖南有色 在中国举行股东特别大会。
--11:30 仪征化纤 在中国举行股东特别大会。
-- 中国人寿 公布第三季业绩。
-- 平安保险 公布第三季业绩。
-- 中国电信 公布第三季业绩。
-- 中国北车 公布第三季业绩。
================== 近期重要政经消息=================
10月29日（周三）
--09:00 中石油 在中国举行股东特别大会。
10月30日（周四）
-- 中银香港 公布第三季业绩。
-- 中海油服 公布第三季业绩。
-- 农行 公布第三季业绩。
-- 中国银行 公布第三季业绩。
-- 中国铝业 公布第三季业绩。
-- 中交建 公布第三季业绩。
-- 中国远洋 公布第三季业绩。
-- 民生银行 公布第三季业绩。
-- 中铁建 公布第三季业绩。
-- 南方航空 公布第三季业绩。
-- 中信证券 公布第三季业绩。
-- 中海集运 公布第三季业绩。
-- 中国南车 公布第三季业绩。
-- 中材股份 公布第三季业绩。
-- 中石化 公布第三季业绩。
--09:30 中铝国际 在中国举行股东特别大会。
--10:30 黛丽斯国际 股东周年大会。
--14:30 中国远洋 股东特别大会。
10月31日（周五）
--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行股东特别大会。
--14:30 第一拖拉机 在中国举行股东特别大会。
11月3日（周一）
--10:00 美兰机场 在中国举行股东特别大会。
--10:00 阳光房地产投资信托基 股东周年大会。
-- 公布9月份零售销售数字。
*11月4日（周二）
--10:00 数码通 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。