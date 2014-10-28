《焦点》美联储忧心低通胀，料强调不会急于升息

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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**购债结束，但不排除重启**
尽管圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德建议维持购债行动至年底，但美联储很有可能宣布第三轮资产购置计划落幕。
不过政策声明可能强调，必要时美联储将愿意重启购债计划。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯本月曾对路透表示，如果经济前景“明显”改变，几无迹象显示通胀率有重返联储2%目标的可能性，那么他甚至对于启动新一轮资产购买持开放态度。
**第三名持不同意见者？**
克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特可能对政策声明表示异议。梅斯特今年首度获得货币政策投票权，她到目前为止都支持叶伦，但也在最近的谈话中敦促美联储应全面检讨关于升息时机的政策指引，应该更强调经济形势，而非具体的时间点。
费城联邦储备银行总裁普洛瑟与达拉斯联邦储备银行总裁费希尔这两位立场强硬的美联储官员，对于升息也渐感焦急，两人对美联储的9月政策决定持有异议。如果有第三人表达异议，将暗示叶伦在政策制定委员会内部的支持度正在下滑。(完) (编译 戴素萍/许娜/陈宗琦；审校 张涛)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选