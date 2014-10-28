《焦点》美联储忧心低通胀，料强调不会急于升息

**购债结束，但不排除重启**

尽管圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德建议维持购债行动至年底，但美联储很有可能宣布第三轮资产购置计划落幕。

不过政策声明可能强调，必要时美联储将愿意重启购债计划。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯本月曾对路透表示，如果经济前景“明显”改变，几无迹象显示通胀率有重返联储2%目标的可能性，那么他甚至对于启动新一轮资产购买持开放态度。

**第三名持不同意见者？**

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特可能对政策声明表示异议。梅斯特今年首度获得货币政策投票权，她到目前为止都支持叶伦，但也在最近的谈话中敦促美联储应全面检讨关于升息时机的政策指引，应该更强调经济形势，而非具体的时间点。