港报财经评论：议息季绩结算左右大局--经济日报10月28日

议息季绩结算左右大局/林瑞芬

“沪港通”未能如期开车，甚感可惜！但也是意料中事，路不通财又怎通？！恒指昨收报23,143，跌158点；国指收报10,311，跌80点，大市成交额只有567亿港元。券商股、港交所 ，上证指数（昨跌0.5%至2,290）均跌。中国内地股市都跌，港股要望天打卦了！今周左右大市主要因素为美国联储局的议息会、香港上市公司第三季度业绩报表以及10月份期指结算等。

美国联储局议息因素而言，市场预期决议声明中宣布结束第三轮QE居多。市场近月虽有QE4预期，但可能性低，因为美国经济在二季度开始已展现出强劲复苏迹象。二季度GDP大增4.6%，三季度预计稍有放缓，但仍将达到3%以上；9月失业率骤降至5.9%，甚至比金融危机前的2008年7月还要低。美国内部经济稳，只是欧洲、日本经济较弱，不足以左右结束第三轮QE的大局。

不过，或许议息会上，不会有加息时间表的描绘，提供空间让市场联想，加息存在延后的可能。技术上，标普500指数重上1,900须守稳。上市公司业绩方面，看个别情况。内房龙头万科企业 上周日公布今年前三季度营业总收入为631.4亿港元，同比下降0.43%；实现净利润64.6亿人民币，每股收益0.586人民币，两者均同比增长4.8%；不派息。其中，第三季度实现净利润16.5亿人民币，同比增长2.8%。今年1至9月，公司累计实现销售面积1,263.8万平方米，销售金额1,490.6亿人民币，同比分别增长15.0%和16.0%。这是市场预计之内。

不过，也有意外是万科前三季度实现投资收益16.3亿人民币，相比去年同期上升216.1%，令盈利维持较稳定状况。截至9月底，公司则持有货币资金人民币487.4亿人民币，较年初增加43.8亿人民币。剔除预收帐款后，负债占总资产的比例为41.3%。公司的净负债率为26.2%，较年初下降4.4%。配合积极去库存，保持较多现金，稳健的财务面可以减低房市中期下调的震荡，实为上上之策。瑞银看好万科，目标17.86人民币，预计今年度每股盈利1.48人民币。瑞信亦维持看好该股，目标18.3人民币，预计今年度每股盈利1.6人民币，2013年度往绩为1.37人民币。(B07)

沪港通必通，港股趁低买/余少文

沪港通未能开车，累及中港两地股市昨日出现轻微地震，但始终相信未开车不代表不能开车，只是时间问题，故大市目前调整，反而是入市机会。中国内地股市下跌，上证综合指数跌穿2,300点。国企指数则牛熊分界线得而复失，全日跌80点或0.8%，收报10,311点，成交额96亿港元，但全日跌幅不大，只有17%主板H股逆市上升，似乎指数仍有下跌空间。至于红筹指数跌21点或0.5%，收报4,381点，成交额39亿港元。

其实，中国一直没有提及沪港通开车日期，一直都是媒体报道，预期10月开车，中国也没有作出否认。而今次由港交所 正式宣布，现无沪港通实施的确实日期，仍要有关部门作出批准。由于中国过去一直撑香港经济发展，沪港通更是重点之一，相信实施只是时间问题而已。上周曾指出，中国推出前海、自贸区和沪港通等政策，目的是吸纳离岸资金，有指离岸资金达1.5万亿人民币，香港占超过1万亿人民币，长远令离岸市场变成在岸化，可以逐渐降低香港对中国和中国内地经济的影响，令香港边缘化后，方便中国日后更灵活地对香港的管治。

既然沪港通开车只是时间问题，故大市调整，认为是入市机会，因为国指今明两年预测PE只有7倍和6.5倍，上证综合指数则为9.2倍和8.2倍。在环球股市而言，相信投资者如以PE作比较，都会认为是便宜，若然国指跌至预期的目标9,800点和9,600点，明年预测PE只有6.1倍和6倍；如跌至9,200点则降至5.8倍，跌至9,000点则降至5.6倍，所以维持看好A股以及没有在中国内地上市的中资股，因为这类没有A股或B股身份的中资股，吸引力相对为高。由于沪港通未通，H股股价跟A股股价的平均折让或不会在短期进一步收窄，但大溢价H股始终要小心，最好可以回避，如早前提及H股股价较A股股价呈大溢价的安徽海螺 要观望外，最大溢价股是今年才转板的万科企业 ，溢价达26%，加上今年首三季业绩只是普普通通，始乎股价也要观望，而内房股还是先考虑中国海外 。(B05)

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