港报财经评论：新兴市场跌市一触即发--信报10月28日

新兴市场跌市一触即发/习广思

巴西总统大选第二轮投票结束，这是25年以来竞争最激烈的总统选举，结果由现任总统罗塞夫以51.5%比48.5%，些微票数之差胜出。今次选举被视为对执政工党12年施政表现的成绩表，亦是福利主义路线与亲商经济政策之争，亲商界的内维斯一度为巴西股市带来希望，今次选举结果或令环球投资者加快撤出新兴市场。

今次大选过程充满戏剧性，先是其中一位热门候选人坠机身亡，然后是首轮投票由民望排第三的内维斯爆冷跑出，要进行第二轮投票，满以为内维斯可以取得民望第二支持者及游离票支持，但上周罗塞夫民调却一直领先。至上周五，寻求连任的罗塞夫爆出涉及巴西石油公司贪污案的丑闻，令内维斯民调结果再度领先，惟最后以些微票数落败。

首先，罗塞夫竞选时向选民承诺将继续扩大福利，并指出反对派政党当政会威胁到巴西的社会福利。近两年，执政党为争取选票，已大增福利政策，包括威迫国营银行为巴西置业者提供特低银行按揭利率；同时，把按揭期限延长至35年，大幅减轻国民供楼支出。根据世界银行数据，罗塞夫执政期间致力推动社会福利主义，主张经济干预，并推行多项利民政策，因此拖累不少国企经营表现，使巴西经济陷入低潮。2011年至2013年间，巴西GDP每年平均仅增长1.7%，为20多年以来最慢。截至今年8月底，巴西政府已连续4个月出现赤字，第二季经济更陷入技术性衰退。

自从2011年1月罗塞夫上台以来，巴西圣保罗证交所指数累计下滑25%，国有的巴西石油公司重挫40%，雷亚尔兑美元累计下跌33%。Next Funds巴西股市ETF昨天早上在东京市场大跌6.3%，创下2011年9月以来最大跌幅。

据巴西大型投资机构LemeInvestimentos估计，巴西股市周一开盘最多挫10%。除了股市，预期巴西主权债及公司债将大跌，令原本投资气氛甚差的新兴市场再遭到打击。事实上，全球投资市场环环相扣，欧美经济不济间接令油价大跌，油价下跌影响产油国及新兴国财政收入，诸如巴西、俄罗斯等资源产出国收入倒退，令当地货币转弱，恶性循环由此产生。(B02)

美汇85.53具承接力/苏子

美汇指数于本月15日触及84.47低位后便止跌回稳，此低位刚好与20天保历加通道的84.43底部支持相若，随后的五个交易日，美汇指数一直稳守此支持不破，期间主要在上述的通道的中轴阻力以下反覆上落，直至本月22日当美汇指数成功突破中轴阻力后，才有力进一步走高；可惜高位仅触及85.94高位便乏力再升，未能顺势挑战本月15日的86.01高位阻力及20天保历加通道的86.17顶部阻力，这反映反弹动力暂时仍未足够。

目前美汇指数在中轴支持以上获得不俗的承接力，只要稍后的升势乏力挑战上述的通道顶部阻力，并再次失守中轴支持，料后市将再下试上述的通道底部支持。

由于美汇指数的成分里，欧罗的比例占逾半以上，因此，美汇指数稍后究竟是升是跌，不能不看欧罗走势。欧罗兑美元自本月6日以双日转向的利好形态止跌回升后，便呈现头肩顶的利淡形态，目前汇价的关键支持位为本月7日的1.2581美元低位，一旦失守此低位支持收市，将确认上述的利淡形态，相信汇价在成功破位后，将可顺利跌破20天保历加通道的1.2545美元底部支持及本月3日的1.25美元低位，随后将朝着1.23美元方向迈进。而欧罗兑美元下挫，美汇指数的大方向自然是向上了。

美元兑瑞郎自5月上旬的0.87瑞郎低位升至本月3日的0.9684瑞郎高位后，便出现较明显的调整市，并一度低见0.9358瑞郎水平才止跌回升。若调整上述升幅的23.6%及38.2%，目标分别为0.9452瑞郎及0.9308瑞郎。

留意上述调整的低位与38.2%调整目标十分接近，倘若从周线图上的收市价看，美元兑瑞郎的调整更一直稳守在23.6%调整目标以上，这反映美元兑瑞郎自本月3日的0.9684瑞郎高位开始的调整市有机会告一段落，稍后一旦返回本月8日的0.9601瑞郎高位阻力以上收市，料将重拾上升的动力，届时宜逢低吸纳。(B16)

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