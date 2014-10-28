中国企业：中石油同意支付4亿美元与乍得政府和解环境纠纷--乍得石油部长

路透恩贾梅纳10月27日 - 乍得石油部长周一表示，中国石油天然气集团公司(CNPC)同意支付4亿美元，以和解与乍得的环境纠纷。这只是乍得政府索要12亿美元的一部分。

“与CNPC的问题友好地彻底解决，”该国石油部长Djerassem Le Bemadjiel在记者会上表示。“如果你不尊重这里的环境，就要付出代价。”

这场纠纷始于2013年7月，乍得称在Koudalwa地区发现有大量原油被倒入矿坑，而中国石油自2009年起拥有该地区数个区块的开采许可。

Bemadjiel说，根据10月24日达成的协议，乍得政府将获得CNPC已产油油田的10%权益，以及除现有资源使用费之外的一份产量分享协议。

他还表示，协议将允许CNPC首次通过乍得-喀麦隆管道出口石油。(完)