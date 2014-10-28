中国企业：中石油同意支付4亿美元与乍得政府和解环境纠纷--乍得石油部长

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透恩贾梅纳10月27日 - 乍得石油部长周一表示，中国石油天然气集团公司(CNPC)同意支付4亿美元，以和解与乍得的环境纠纷。这只是乍得政府索要12亿美元的一部分。
“与CNPC的问题友好地彻底解决，”该国石油部长Djerassem Le Bemadjiel在记者会上表示。“如果你不尊重这里的环境，就要付出代价。”
这场纠纷始于2013年7月，乍得称在Koudalwa地区发现有大量原油被倒入矿坑，而中国石油自2009年起拥有该地区数个区块的开采许可。
Bemadjiel说，根据10月24日达成的协议，乍得政府将获得CNPC已产油油田的10%权益，以及除现有资源使用费之外的一份产量分享协议。
他还表示，协议将允许CNPC首次通过乍得-喀麦隆管道出口石油。(完)
(编译 李春喜 审校 张荻)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。