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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 09:25 BJT

《汇市简讯》欧元兑日圆尾随小时图一目均衡云区顶部

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* 欧元兑日圆自昨晚以来尾随小时图一目均衡云区顶部

* 云顶目前在137.06日圆，很快触及137.10，之后拉回

* 东京盘基本偏向下行，开始出现逢高抛售

* 支撑位在一目均衡转换线136.95，及基准线136.91

* 下方为100和200个小时移动均线切入位136.49和136.37

* 日线图阻力位为基准线137.18，以及下移的100日移动均线切入位137.65(完)

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