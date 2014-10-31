《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(10月27日-31日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国政治：四中全会提出180多项对依法治国具有重要意义的改革举措--主席

中国国家主席习近平在主持召开中央全面深化改革领导小组第六次会议并发表重要讲话时指出，要把党的十八届四中全会提出的180多项对依法治国具有重要意义的改革举措，纳入改革任务总台账，一体部署、一体落实、一体督办。

--中国经济：自贸区试验经验要尽快开花结果，在更大范围内推广--习近平

中国国家主席习近平周一表示，上海自由贸易区成立以来取得了一系列新成果，为在全国范围内深化改革和扩大开放探索了新途径，其试验经验要尽快开花结果。

--中国经济：产业景气指数持续回落，未来仍面临较大下行压力--国家统计局

中国国家统计局周四公布，三季度中国经济产业景气指数为94.4，比二季度微降0.2点。分析认为，中国工业经济出现结构分化，向下换挡特征明显，未来中国工业经济仍存在较大下行压力。

--中国政策：对地方政府存量债务先清理后甄别纳入预算管理--财政部

中国财政部周二发布通知，明确截至2014年12月31日尚未清偿完毕的地方政府存量债务，按照先清理、后甄别的顺序，将地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理。

--中国政策：放开银行卡清算市场，推进消费扩大和升级--国务院

中国国务院总理李克强周三主持常务会议提出，为加快推动国内银行卡市场和支付市场创新发展，决定放开银行卡清算市场，符合条件的内外资企业，均可申请在中国境内设立银行卡清算机构。

--中国政策：大力推广新能源汽车，加快油品质量升级--发改委

为尽快改善空气环境质量，中国国家发改委日前下发机动车污染综合防治方案，主要目标包括大力推广新能源汽车，加快油品质量升级，以及加快淘汰黄标车和老旧车等。

--中国政策：加快科技服务业发展，2020年产业规模达8万亿元--国务院

中国周二发布国务院关于加快科技服务业发展的若干意见，明确提出到2020年，科技服务业产业规模达到8万亿元人民币，支持科技服务企业上市融资和再融资以及到全国中小企业股份转让系统挂牌，鼓励外资投入科技服务业。

--中国经济：广东、天津和福建设立自贸区方案年内有望完成审批--消息

中国正在加快自由贸易区的建设步伐。继上海自由贸易区运行一年后，接近官方的两位消息人士周二透露，广东、天津和福建设立自贸区的方案年内有望完成审批。

--中国数据：1-9月工业企业利润同比增速续回落至7.9%，9月转为正增长

中国国家统计局周二公布，1-9月全国规模以上工业企业实现利润总额43,652.2亿元人民币，同比增长7.9%，增速比1-8月继续回落2.1个百分点。显示企业效益下滑，经济下行压力仍大。

--中国政策：加大审计力度，注意发现地方债等方面的潜在性问题--国务院

中国国务院日前发文称，要加大对经济运行中风险隐患的审计力度，注意发现地方债和区域金融稳定等方面的潜在性问题；发挥审计促进国家重大决策部署落实的保障作用，加强“三公”经费等方面审计，促进公共资金安全高效使用，盘活存量资金。

--中国政策：创新重点领域投融资机制，电信铁路等对民资开放--国务院

中国国务院总理李克强周五主持常务会议称，决定创新重点领域投融资机制，向民间资本开放核电水电、基础电信、铁路等更多领域，为社会有效投资拓展更大空间，以改善当前投资动力不足的状况，稳定有效投资。

--中国政治：反腐要治病树拔烂树，持续保持高压态势--中纪委书记

中国中共中央纪委书记王岐山表示，反腐要治病树、拔烂树，保持政治定力，不能时紧时松，要持续保持高压态势，以零容忍态度惩治腐败，党风廉政建设和反腐败斗争永远在路上。

--《焦点》世界银行呼吁中国将2015年经济成长目标降为7%，专注改革

世界银行周三表示，中国可以承受将2015年国内生产总值(GDP)增长目标下调至7%，同时仍能保持就业市场的稳健，但世行同时也呼吁中国政府停止设定刚性的增长目标。

========================================================================== 【金融/证券/保险】

--中国金融：需重新对互联网金融进行评价和设计监管模式--央行官员

中国人民银行研究局局长陆磊称，互联网金融对传统金融带来宏观冲击和微观的结构性冲击，需要重新对互联网金融进行评价和设计监管模式。

--中国央行：加快人民币资本项目可兑换，推动资本市场双向开放--副行长

中国人民银行副行长易纲周四表示，要推动资本市场双向开放，有序提高跨境资本和金融交易的可兑换程度，加快推进和实现人民币资本项目可兑换。

--中国金融：央行9月公开数据印证当期进行过5,`000亿元的SLF操作

中国央行日前更新的货币当局资产负债表显示，9月央行对其他存款性公司债权这一项目较上月大增逾5,000亿元人民币，而该数字与当月尚未得到官方证实的5,000亿元常备借贷便利(SLF)颇为吻合。

--中国金融：三季报显示中行、建行及农行从央行获得了约3,600亿元流动性

中国五大国有银行新鲜出炉的今年三季报显示，三季度中国银行、建设银行和农业银行，从中国央行一共获得了约3,600亿元人民币的流动性，而工商银行和交通银行则并未位列其中。

--中国外汇：三季度资本项目逆差大增，国际收支更趋平衡--外管局

中国今年三季度资本和金融项目逆差较二季度大幅扩大，与同期经常项目顺差规模不相上下，显示中国国际收支更趋向平衡的方向。

--中国外汇：对“资本项目逆差”不必过度反应和解读--外管局官员

中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周四在上海证券报发表署名文章指出，未来“经常项目顺差、资本项目逆差”应该成为中国国际收支调节的理想状态，市场不应过分解读，政策也不必过度反应。

--中国外汇：上清所下周推出外汇中央对手清算业务，非强制实施

中国银行间市场清算所股份有限公司（简称“上海清算所”）周四称，将于下周一（11月3日）正式推出人民币外汇交易中央对手清算业务，首批涵盖外汇即期、远期和掉期三个产品，25家清算会员参加，但目前暂不强制实施。

--中国金融：金融改革短期冲击银行盈利，需考虑市场承受度--银监会副主席

中国银监会副主席王兆星周四表示，金融改革短期内会对银行业的经营模式和盈利能力带来严重冲击，对中小商业银行来说是一种压力测试。

--中港证券：沪港通各项准备工作已到最后阶段--证监会副主席

沪港通未能如期推出引发关注。对此，中证网周四引述中国证监会副主席姚刚表示，沪港通各项准备工作已到最后阶段。

--中港证券：沪港通技术测试本周六重启，已为常态不代表开闸临近--消息

两名消息人士周四对路透表示，沪港通技术测试在上周末暂停后，本周六将再次启动。但沪港通测试已为常态，此次恢复不能理解为沪港通已经临近。

--中国债市：银行间市场下周一起推标准利率衍生产品，将IRS等标准化

中国全国银行间同业拆借中心周二称，将于下周一(11月3日)起推出标准利率衍生产品，即对利率互换(IRS)、远期利率协议等利率衍生产品的到期日、期限等产品要素进行标准化设置。交易员认为，上述产品作用类似于短期利率期货，有助减少或消除短期资金价格波动敏感度。

--中国外汇：周二起开展人民币对坡元直接交易，包括即期、远期和掉期

中国外汇交易中心周一发布公告称，经中国央行授权，将于周二（28日）起在银行间外汇市场开展人民币对坡元直接交易，包括人民币对新加坡元即期（包括竞价和询价）、远期和掉期交易。

--中国金融：国开行9月末不良贷款率0.53%，连续38个季度控制在1%以内--报载

据中国证券报周三报导，截至9月末，国家开发银行贷款余额7.65万亿元人民币；不良贷款率0.53%，连续38个季度控制在1%以内，不良贷款率、不良贷款额实现双降。

--中国证券：新三板拟探索PE机构参与做市，挂牌数年底将突破1,500家

中国全国中小企业股份转让系统有限责任公司（俗称新三板）副总经理高振营透露，新三板正在探索私募股权投资基金（PE）、风险投资基金（VC）等机构参与做市的可能性。到今年底，新三板挂牌公司总数将突破1,500家。

--中国基金：三季度基金合计盈利2,110亿元，为四年来最赚钱一季--报载

上海证券报周一报导称，中国国内2,131只公募基金三季度合计盈利2,109.54亿元人民币，较上季度增长1,349亿元，这也是继2010年三季度基金盈利超过3,000亿元之后，近四年来基金最赚钱的一个季度。

--中国证券：上市公司前三季业绩增速放缓，新兴产业成亮点--报载

中国沪深股市上市公司三季报披露完毕，中国证券报周五统计显示，前三季上市公司的业绩整体增速出现放缓，但新兴产业上市公司呈现出产品市场化加速、盈利能力提升的特征，成为A股公司业绩整体增速下滑背景下的亮点。

--离岸人民币：香港前八月人民币贷款增32%，增速远高于存款--金管局

香港金融管理局（HKMA）日前公布，截至今年8月底，香港的人民币银行贷款余额达到1,522亿元，比2013年底增加32%，增长率远高于人民币存款增长率。

--中港个股：中国银行完成银行间首笔人民币对新加坡元直接交易

按市值计中国第四大银行--中国银行周二称，作为银行间外汇市场首批人民币对新加坡元直接交易做市商，中国银行成功与星展银行（中国）有限公司完成银行间首笔人民币对新加坡元直接交易。

--离岸人民币：预期明年陆企宝岛债发行规模较今年加倍成长--台湾柜买中心

台湾柜买中心周三表示，大陆企业在台湾发行人民币计价宝岛债的发行规模至年底约250亿人民币，且预期明年会加倍成长。

--中港个股：交行拟海外发70亿美元中票，另在香港和韩国发110亿人民币债

按资产计中国第五大银行--交通银行 601328.SS 3328.HK 周三稍晚公告称，计划赴海外发债，其中拟发行至多70亿美元的欧洲中期票据，另外将在香港和韩国发行不超过110亿元的人民币债券。

--中港个股：农行新加坡分行与星展银行海外完成首笔人民币对坡元直接交易

中国第三大银行--农业银行新加坡分行周二与星展银行在海外市场完成首笔人民币对新加坡元直接交易。

--《路透峰会》伦敦证交所拟上市中国股指期货，争夺离岸人民币中心

伦敦证券交易所(LSE)执行长告诉路透，在拓展中国业务的计划中，下一阶段准备使中国股指期货在伦敦上市。

--《路透峰会》沪港通尚未解决两地征税差异问题

中国尚未解释为何“沪港通”未能如期在周一推出，但这项连接上海与香港股票交易的计划之前未能协调两地的税务差异。

--《路透峰会》作空中国的对冲基金经理CHANOS认为，中国资本外流在加速

长期做空中国的对冲基金经理Jim Chanos表示，中国的信贷泡沫正开始导致资本外流加速，有可能最终造成人民币走弱。

--《路透峰会》中国创业板将宽入严出，加速优胜劣汰--深交所副总经理

代表新兴产业经济的中国创业板运行已五年，在当前经济下行压力明显加大之际，中小企业抗风险能力偏弱，业绩波动有所分化，未来肩负推动经济转型创新使命的创业板将从放宽准入和严格退出两方面加速优胜劣汰，加强投资者保护。

========================================================================== 【行业/公司】

--中国钢铁：前三季度重点钢企主营业务利润扭亏为盈，钢价回升仍难

中国重点钢企主营业务利润在今年前三季度实现扭亏为盈，近期钢企负债率出现下降，银行借款有减少的趋势，惟产能过剩背景下钢价回升依然困难。

--中国国企：中钢集团启动业务整合，重点挖掘工程设备等领域--报载

经历“贷款逾期传闻风波”后，中国中钢集团正计划启动业务整合和机构改革。中国证券报周一援引中钢董秘李可杰称，公司将启动业务整合“五步走”，从贸易物流业务整合开始，逐步调整高风险低效益业务，采取系统性的变革，未来将在工程设备、投资等领域进行重点挖掘。

--中国并购：海外并购明年将继续活跃，投资行业更多元化--普华永道

今年前三季中国企业海外并购项目数量创下历史新高。国际会计和咨询公司普华永道周一预计，明年中国大陆企业的海外并购活动将继续活跃，民营企业和一些国有企业将成为主力军，投资行业及并购目的将更加多元化。

--香港个股：法国达能近44亿港元入股雅士利，持股25%成第二股东--公告

中国婴幼儿配方奶粉生产商--雅士利国际周五公布，蒙牛乳业、雅士利国际、法国达能于10月30日联合签署了一份股份认购协议。根据协议，达能将以现金43.9亿港元参与雅士利国际的11.86亿股新股定向增发，增发价格为每股3.70港元。该批股份设有三年锁定期。

--中股业绩：上汽集团前三季净利增13.4%，其互联网汽车有望后年推出

中国最大的汽车企业--上汽集团周五公布，前三季实现净利204.09亿元人民币，同比增长13.4%。另据媒体今日引述公司高层称，其与阿里巴巴合作的互联网汽车有望在2016年推出。

--中股业绩：宝钢三季度净利同比近倍增，克服行业困难扭转上半年跌势

中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司周五公布，前三季净利润50.1亿元人民币，同比增7.94%；其中三季度净利润18.56亿元，同比劲增98%。尽管钢铁行业需求持续低迷，但该公司克服内、外部困难，并扭转上半年跌势。

--中港股业绩：中国太保前三季净利为89.6亿元，同比增长10.9%

中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司前三季实现净利89.6亿元人民币，同比增长10.9%。不过单第三季，公司实现净利21.5亿元，同比下降19.05%。

--中港股业绩：万科前三季净利同比增4.8%，四季度迎来项目竣工高峰期