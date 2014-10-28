《路透晚报》--10月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政治：四中全会提出180多项对依法治国具有重要意义的改革举措--主席

中国国家主席习近平在主持召开中央全面深化改革领导小组第六次会议并发表重要讲话时指出，要把党的十八届四中全会提出的180多项对依法治国具有重要意义的改革举措，纳入改革任务总台账，一体部署、一体落实、一体督办。

--中国经济：自贸区试验经验要尽快开花结果，在更大范围内推广--习近平

中国国家主席习近平周一表示，上海自由贸易区成立以来取得了一系列新成果，为在全国范围内深化改革和扩大开放探索了新途径，其试验经验要尽快开花结果。

--中国政策：对地方政府存量债务先清理后甄别纳入预算管理--财政部

中国财政部周二发布通知，明确截至2014年12月31日尚未清偿完毕的地方政府存量债务，按照先清理、后甄别的顺序，将地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理。

--中国政策：加快科技服务业发展，2020年产业规模达8万亿元--国务院

中国周二发布国务院关于加快科技服务业发展的若干意见，明确提出到2020年，科技服务业产业规模达到8万亿元人民币，支持科技服务企业上市融资和再融资以及到全国中小企业股份转让系统挂牌，鼓励外资投入科技服务业。

--中国经济：广东、天津和福建设立自贸区方案年内有望完成审批--消息

中国正在加快自由贸易区的建设步伐。继上海自由贸易区运行一年后，接近官方的两位消息人士周二透露，广东、天津和福建设立自贸区的方案年内有望完成审批。

--中国数据：1-9月工业企业利润同比增速续回落至7.9%，9月转为正增长

中国国家统计局周二公布，1-9月全国规模以上工业企业实现利润总额43,652.2亿元人民币，同比增长7.9%，增速比1-8月继续回落2.1个百分点。显示企业效益下滑，经济下行压力仍大。

--中国经济：马云、李彦宏和马化腾名列福布斯中国富豪榜前三

2014年度福布斯中国富豪榜周二宣布，中国互联网企业家成为今年榜单上的焦点，前三甲分别是阿里巴巴 董事长马云、百度首席执行官（CEO）李彦宏及腾讯董事会主席马化腾这三位网络界名人。

【金融】

--两岸金融：华南银行福州分行获准筹建，最快明年第二季开业

台湾官股金控之一--华南金控旗下银行表示，大陆福州分行已获中国银监会核准筹建，此为该行第三家大陆分行，预计最快明年第二季开业，开业后将享同省异地支行的政策优惠。

【固定收益】

--中国公开市场：正回购量价皆稳显政策暂处观察期，但更多宽松政策可期

中国央行公开市场周二正回购操作量价皆稳，尽管市场对于正回购暂停或利率再次下行预期犹存，但央行暂时选择按兵不动，显示目前仍处上一轮宽松政策后的观察期。

--中国债市：银行间市场下周一起推标准利率衍生产品，将IRS等标准化

中国全国银行间同业拆借中心周二称，将于下周一(11月3日)起推出标准利率衍生产品，即对利率互换(IRS)、远期利率协议等利率衍生产品的到期日、期限等产品要素进行标准化设置。交易员认为，上述产品作用类似于短期利率期货，有助减少或消除短期资金价格波动敏感度。

--新债招标：国开行一年债定位较低，收益率曲线平坦机构兴趣转向短端

中国国家开发银行周二招标的五期固息增发债中，中短端品种收益率低于预期，其中一年偏离最明显。因目前收益率曲线较平坦，而资金价格不高，机构认为持有短端比中长端更安全。

--中国债市动态：现券买气稍增收益率小降，政策放松预期仍存

中国银行间债市现券收益率及IRS(利率互换)周二早盘均小幅下行，幅度2-3bp(基点)。交易员表示，新股IPO大批量发行结束，资金解冻驰援流动性；在债市短期暂无利空背景下，市场对政策进一步放松仍存期待，买气较上日略增。

--中国货币市场：IPO资金解冻主要回购利率仍小涨，月末将至需求有增无减

周二起开始有新股IPO冻结资金陆续解冻，不过中国银行间资金市场隔夜及七天回购加权利率仍小涨，显示月末将至资金需求不减，这批IPO申购回款对流动性改善程度逊于预期。

--中国新债：进出口行周五发至多160亿元三期债，含六个月、三年和10年

中国进出口银行周二公告称，将于周五(31日)在银行间债市招标发行至多160亿元人民币三期债券，其中六个月贴现品种发行上限为60亿元，三年增发和10年新发品种各为50亿元。

--中国新债：财政部将于下周一招标280亿元固息国债，为三年品种续发

中国财政部周二公告称，将于下周一(11月3日)招标续发行280亿元人民币记账式固息国债，为今年第20期 三年品种第一次续发。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘窄幅震荡走升，短期走势料相对平静

中国人民币兑美元周二早盘小幅走升，跟随中间价与离岸CNH升值方向。盘中窄幅震荡态势延续，供求上以结汇为主。交易员认为，短期市场可能都将保持较为平静的态势。

--离岸人民币：香港前八月人民币贷款增32%，增速远高于存款--金管局

香港金融管理局（HKMA）日前公布，截至今年8月底，香港的人民币银行贷款余额达到1,522亿元，比2013年底增加32%，增长率远高于人民币存款增长率。

--离岸人民币：香港航空发行两年期点心债，初步指导息率7.75%--销售文件

香港航空国际控股（Hong Kong Airlines International Holdings）周二正在发行两年期基准规模的点心债，目前正按7.75%的初步指导息率在市场向投资者询价。

--中港个股：中国银行完成银行间首笔人民币对新加坡元直接交易

按市值计中国第四大银行--中国银行周二称，作为银行间外汇市场首批人民币对新加坡元直接交易做市商，中国银行成功与星展银行（中国）有限公司完成银行间首笔人民币对新加坡元直接交易。

--中港个股：农行新加坡分行与星展银行海外完成首笔人民币对坡元直接交易

中国第三大银行--农业银行新加坡分行周二与星展银行在海外市场完成首笔人民币对新加坡元直接交易。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升2.1%创三个月最大单日涨幅，流动性缓解助市场强势反弹

中国股市沪综指周二收升2.1%，并创三个月最大单日涨幅。今日大盘高开后一路单边上扬，并重新收复2,300点关口。分析师指出，今日部分新股申购资金解冻致市场流动性偏宽松，此外十八届四中全会改革预期再度激发市场人气，但股指弹幅过大，料短线存在获利回吐压力。

--《路透峰会》中国创业板将宽入严出，加速优胜劣汰--深交所副总经理

代表新兴产业经济的中国创业板运行已五年，在当前经济下行压力明显加大之际，中小企业抗风险能力偏弱，业绩波动有所分化，未来肩负推动经济转型创新使命的创业板将从放宽准入和严格退出两方面加速优胜劣汰，加强投资者保护。

--《综述》沪港通不会无限期搁置，但启动迟缓将影响中国资本市场开放进程

众所关注的沪港通迟迟未见启动，甚至有媒体报导称将无限期推迟。诚然，当前香港局势不稳，确实不是沪港通启动的最佳时机，但沪港通作为中国资本市场开放的关键一步，已是“箭在弦上，不得不发”。

--中国企业：中石油同意支付4亿美元与乍得政府和解环境纠纷--乍得石油部长

乍得石油部长周一表示，中国石油天然气集团公司(CNPC)同意支付4亿美元，以和解与乍得的环境纠纷。这只是乍得政府索要12亿美元的一部分。

--中港个股：中国北车和中国南车A股继续停牌，媒体称两公司即将合并

周一临时停牌的中国两大轨道车辆生产商--中国北车和中国南车A股将继续停牌，因公司正筹划重大事项。两公司将于五天内公告是否进行该重大事项并复牌。

--港股业绩：渣打第三季除税前溢利按年倒退16.4%，料下半年溢利同比下跌